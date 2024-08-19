觀塘apm九巴撞天花｜74X行錯路肇禍　九巴：涉事車長暫停駕駛職務

今早（19日）一輛九巴懷疑行錯路，誤闖有高度限制的觀塘apm地下巴士站，結果撞毀假天花及指示路牌，幸無釀傷亡。九巴回覆查詢時表示，今晨7時許，一輛74X巴士駛至創紀之城5期巴士站時，誤入站內行車通道發生意外，事件中無人受傷。涉事車長已被暫停駕駛職務。



觀塘apm九巴誤闖高度限制車路，撞毀假天花。（Bosco Chu）

事發於今（19日）早7時許，觀塘道418號apm地下巴士站，一輛九巴懷疑行錯路，誤闖有高度限制的車路，並撞向假天花。現場圖片可見，涉事九巴為74X線，來往大埔中心及觀塘碼頭，該九巴撞毀指示路牌及假天花，部份天花垂落在九巴車頭。

觀塘apm九巴誤闖高度限制車路，撞毀假天花。（Bosco Chu）

由於上址過往已曾發生多次同類事故，引起網民熱議，有人指「歷史不斷重演」、「久唔久都撞一次」、「又嚟一劑 74X獨家專享，每年最少一劑，呢個位真係好旺‥‥‥」

apm地下巴士站一輛九巴懷疑行錯路，誤闖有高度限制的車路，並撞向假天花。（Bonnie Ng圖片）

apm地下巴士站一輛九巴懷疑行錯路，誤闖有高度限制的車路，並撞向假天花。（工友圖片）

部份天花垂落在九巴車頭。（網上圖片）

巴士屢撞apm假天花

2023年5月27日，同樣是74X路線九巴駛離創紀之城apm地下巴士站時，車長疑行錯路向前直駛，誤闖有高度限制的車路，結果巴士超過假天花高度，撞毀假天花。

當年已經有網民表示，apm過往曾發生過最少兩次同類意外，2016年9月一輛同為74X路線九巴於上址亦曾撞毀假天花，碎片散落地上；另外於2021年7月，另一輛九巴亦懷疑誤闖私家車通道，撞毀假天花。

↓↓↓2023年事故圖片↓↓↓

