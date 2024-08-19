灣仔金紫荊外男子捱的士撞　再被寶馬捲車底昏迷　的士蹤杳後尋獲

灣仔發生嚴重交通意外。今午（19日）約5時46分，一名男子在金紫荊廣場對開博覽道東迴旋處，先被一輛的士撞到，再遭另一輛駛至的私家車撞到，復被捲入車底。消防趕抵救出男事主，他其後陷入昏迷，由救護車送瑪麗醫院救治。



據了解，涉案的士事後離開現場，其後警方在金鐘尋獲；私家車女司機則在現場協助調查。網上片段可見，涉事私家車為寶馬，多名消防員在場救援，同時拉起紅布遮蓋；大批途人駐足圍觀。

一名男子在灣仔在金紫荊廣場對開的博覽道東迴旋處，先後被的士及私家車撞到，再被困於私家車車底，消防設法營救。（香港突發事故報料區fb / Kevin Chan）

運輸署表示，因交通意外，博覽道東迴旋處近灣仔渡輪碼頭的部分行車線，以及中環灣仔繞道（往柴灣方向）的灣仔北出口，均一度封閉。

一名男子在灣仔在金紫荊廣場對開的博覽道東迴旋處，先後被的士及私家車撞到，再被困於私家車車底，消防設法營救。（香港突發事故報料區fb / Kevin Chan）

一名男子在灣仔在金紫荊廣場對開的博覽道東迴旋處，先後被的士及私家車撞到，再被困於私家車車底，的士事後逃去，私家車司機（黑衣者）則在場協助警員調查。（讀者提供）

一名男子在灣仔在金紫荊廣場對開的博覽道東迴旋處，先後被的士及私家車撞到，再被困於私家車車底，的士事後逃去，警員在場調查。（讀者提供）

一名男子在灣仔在金紫荊廣場對開的博覽道東迴旋處，先後被的士及私家車撞到，再被困於私家車車底，的士事後逃去，警員在場調查。（讀者提供）