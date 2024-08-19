「假冒客服」騙案飇升7月涉5.8億元　警加強內地來港學生防騙宣傳

「假冒客服」騙案大幅上升，單是7月份便錄得1,111宗案件，超出1月至5月共781宗的總和，涉及的損失金額逾5.8億元，騙徒會假扮騰訊微訊、淘寶、中國移動等網上平台客服行騙。不少內地來港學生會使用此類平台，有見及此，警方重點向他們宣傳防騙信息。隨着暑假期間，他們陸續抵港以準備開學，西九龍總區防止罪案辦公室制定一系列宣傳策略，包括加強與校方合作和展開聚焦內地來港學生衣食住行習慣的防騙教育策略。



西九龍總區指揮官吳樂俊助理警務處處長、旺角區副指揮官陳潤金高級警司與油尖旺撲滅罪行委員會葉冠成副主席到旺角一帶商店教育職員有關最新防罪訊息。（警方圖片）

自7月中旬起，西九龍防罪辦與香港理工大學合作，推出全面性的防騙學習套件，所有新生（包括本地、內地及海外生）必須在入學前完成此套件。學習套件內設有特設二維碼，讓內地學生可以加入由該辦公室管理的「與警同行. 打擊騙案」防騙微信群，及時獲取防騙資訊和諮詢服務。

防罪辦等人員亦走訪學生宿舍及聚居熱點、地產、電訊及電子產品公司等，邀請職員在遇到內地來港學生時，協助向他們派發防騙資訊單張，以推廣防騙教育。單張內含有可疑指標供參考，例如被要求提交個人及銀行資料、輸入信用卡資料、繳交保證金或被指牽涉刑事案件等，均應提高警覺。警方期望鄰里居民能夠彼此提醒，並時常留意警方的最新防騙信息。

開學後，防罪辦將在校園內舉辦防騙講座、設置宣傳站，並邀請內地來港學生加入防騙微信群；亦計劃前往內地生常去的熱點傳遞防騙訊息。