網傳男女闖輕鐵兆康站路軌親暱攬臂疑「打卡」　網民﹕小心玩出禍

網上今日（19日）瘋傳有人闖入輕鐵路軌懷疑「打卡」，網民群起圍攻直斥離譜。照片在多個Facebook群組流傳，可見一名孭背囊的男女，在晚上時分，闖入輕鐵兆康站兩個月台中間的路軌，男方右手疑似舉機自拍，女方則親暱地雙手攬緊男士的左手，頭靠着其肩膀，疑似望向舉機方向。當時月台人流不多，只有零星乘客，疑是在夜深人靜時走進路軌。《香港01》正向港鐵查詢事件。



一對男女走入輕鐵兆康站路軌疑似「打卡」。（網上圖片）

網民大肆抨擊該對男女的行徑，為求拍照而漠視自身安全，更隨時危害他人，「小心玩出禍」、「累人累物，唔好害司機」、「如果有車應該走吾切」、「打卡大過天」、「前世未見過路軌咩？」，並促請查明兩人身份及檢控，「鐵路有無安CCTV監控?」甚至有網民認為行為過於離譜，懷疑是「P圖」。

有人質疑該對男女是否外地人，不清楚港鐵附例，以為可以進入路軌範圍，「以為係台灣啊」、「當咗呢度係十分（台灣景點）？」、「台灣可以行電車路點解香港唔得？（曲）放天燈都仲得！」。

月台上當時人流不算多，懷疑是在夜深人靜時拍攝。（截取自網上圖片）

有網民則估計，該對男女是為了拍攝多啦A夢主題月台才走到路軌拍攝，「響叮噹月台果段路軌，想有車行都難啦」、「自拍多啦A夢月台?」、「應該係多啦A夢月台，無車入的」、「兆康站呢個位好似係後備月台，平時無車嘅；背景應該係多啦A夢月台。不過擅入路軌就...」

▼兆康站多啦A夢主題月台▼



一對男女在輕鐵兆康站的路軌上懷疑「打卡」。（網上圖片）

輕鐵大部分路軌和專用區都附設圍欄；為安全起見，任何未經許可人士均嚴禁進入。根據香港鐵路附例， 除非得到港鐵公司特准，否則任何人不得進入鐵路處所的任何部分，但藉告示、指示牌及其他指示而清楚界定供使用或擬使用鐵路的人使用的部分除外，違者可被罰款5000元。港鐵過往亦不時提醒，為確保自身安全，乘客在任何情況下都不應進入路軌等禁區範圍。