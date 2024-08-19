有片｜ERROR郭嘉駿土瓜灣駕法拉利撞倒過路婦　193：已道歉及備案

男子組合「ERROR」成員郭嘉駿（193）駕車撞到途人。網上流傳影片，可見一輛法拉利在土瓜灣美善同道與江蘇街交界、近港鐵土瓜灣站對開路邊倒車時，一名女子從江蘇街走出過路，被倒車中的法拉利左邊車尾撞倒。女事主被撞至倒地，其後郭嘉駿（193）落車與女事主商討，最後登車轉入江蘇街離去；女事主亦自行離去。



一輛法拉利在美善同道近江蘇街路邊倒車離開。（網上影片截圖）

據了解，案發於昨（18日）午5時許，意外後雙方均沒有報警。郭嘉駿（193）今晚（19日）在Instagram限時動態交代事件，指昨日在土瓜灣倒車時，從後鏡見到婆婆跌倒，「我當刻時即時落車向婆婆道歉及詢問有冇受傷，亦問咗需唔需要報警或送院，婆婆話冇事唔需要。」193指，事後已向警方備案，日後會駕車加倍小心，留意路面情況及安全。

適時，一名女子從江蘇街走出過路（網上影片截圖）

根據香港法例第374章《道路交通條例》第56條，發生任何交通意外而導致並非涉事車輛司機的人受傷，或有其他車輛或指明動物受損害，涉事車輛的司機必須停車。若意外涉及任何人、包括司機受傷，該司機須在合理切實可行範圍內，盡快而在任何情況下不遲於意外發生後24小時，親自前往最近的警署或向任何警務人員報告該意外，除非該司機由於在意外中受傷以致不能照辦。

即使意外中沒有人受傷，但若有其他車輛或指明動物受損害，而涉事司機未能應要求向警方或涉事者，提交自己的姓名和地址、車主的姓名和地址、以及車輛登記號碼，亦要在24小時內親身報案。若違反上述條例即屬犯罪，可處第4級罰款（2.5萬元）及監禁6個月。

倒車中的法拉利，左邊車尾撞倒過路婦。（網上影片截圖）

女事主被撞到倒地。（網上影片截圖）

郭嘉駿（193）今晚（19日）在ig限時動態交代事件。

涉事司機為男子組合「ERROR」成員郭嘉駿（193），他其後落車與女事主商討。（網上影片截圖）

最後郭嘉駿（193）登車，轉入江蘇街離去；女事主亦自行離去。（網上影片截圖）