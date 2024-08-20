一日兩宗｜再有七人車誤闖灣仔電車軌被困　司機不滿封路位欠緩衝

繼今早（20日）9時一輛的士誤闖灣仔莊士敦道電車軌被困後，同一位置下午1時許再有一輛七人車重蹈覆轍，亦是剛駛入電車軌被困，前轆卡在約30厘米深的路坑，進退不得。現場路邊豎有指示牌，寫上「電車以外車輛不准駛入」。其後電車車長報案求助，從網上圖片可見，七人車被困後，西行線電車服務亦受阻。



涉事七人車司機受訪指，事發時他尾隨一輛電車而行，惟電車車身龐大阻礙視線，而且上址路邊的指示牌豎立位置欠佳，故釀成今次意外。

他認為如指示牌及紅白膠條可以擺前一些，給予更多緩衝空間，就可避免意外發生。他直言：「你得嗰一米距離（緩衝）都冇，係咪先？你叫任何司機都反應唔到啦！」他指七人車卡在路軌後，無法自己駛出，要靠拖車解困。

涉事七人車司機受訪，指緩衝不夠，任何司機都反應不到。（黃偉民攝）

一輛七人車重蹈覆轍，駛入電車軌被困。（車cam L（香港群組）網民Jason Mak攝）

一輛七人車重蹈覆轍，駛入電車軌被困。（車cam L（香港群組）網民Jason Mak攝）

不足5小時就有兩輛汽車「中伏」駛進電車軌被困，不少網民直言：「發雞盲」、「人類總係重複犯錯」、「證明好多駕駛者都唔睇牌之餘，連條路有變化都唔睇」、「盲定玩電話，發緊夢啊」，又有網民估計：「今晚會有第3個。」

七人車前轆卡在約30厘米深的路坑，進退不得。（車cam L（香港群組）網民Jason Mak攝）

七人車前轆卡在約30厘米深的路坑，進退不得。（車cam L（香港群組）網民Jason Mak攝）

今早9時許的士誤闖電車軌被困

今早一輛載客的士駛往中環，期間跟隨前方電車行駛，未見有電車軌工程，惟當電車駛離，司機始發現有地面有工程，惟的士前轆已被卡住。警方經調查，的士司機酒精測試為零度，被帶返警署調查，事件中無人受傷。

警方經調查，的士司機酒精測試為零度，被帶返警署調查，事件中無人受傷。（KA KA Ing／突發馬路車cam大全）

涉事的士司機表示，事發時載客往中環。(Chung Ah/突發馬路車cam大全)

現場一段約4米長的電車軌有工程，地面挖開約30厘米路坑，路邊豎有指示牌，寫上「電車以外車輛不准駛入」。（戴慧豐攝）

其實上址為配合重鋪電車路軌工程，運輸署已發出交通通告，交代灣仔莊士敦道臨時交通安排，並請駕駛人士注意：

8月14日上午10時至8月29日上午10時期間

(A) 行車線封閉

1. 莊士敦道（東行）近其與盧押道（北行）交界之間的部分行車線將臨時封閉，禁止所有車輛駛入；

2. 莊士敦道近其與盧押道（北行）交界之間的部分電車線（東行）將由單線單程行車臨時改為單線雙程行車（只限西行車輛）；及

3. 莊士敦道（西行）近其與大王東街交界之間的部分行車線將臨時封閉，禁止所有車輛駛入（電車除外）。

(B) 車輛禁區

大王東街將暫劃為長度超逾9米車輛臨時禁區。



由2024年8月22日上午10時至2024年8月29日上午10時期間

(A) 禁止轉向

所有車長超逾5米的車輛將臨時禁止由大王東街左轉入莊士敦道（西行）。

(B) 交通改道

沿大王東街前往莊士敦道（西行）超逾5米的車輛將改經盧押道（北行）、駱克道（西行）及分域街（南行）。

