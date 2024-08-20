警大嶼山打擊交通違例派67張告票傳票　3男涉非法駕電動車被捕

大嶼山警區交通隊、大嶼山北分區及大嶼山南分區人員，今日（20日）在區內舉行交通日，重點打擊區內非法駕駛電動可移動工具、違例泊車及不守規則過馬路等交通問題，拘捕3名男子（22至61歲），並就涉及違例泊車等多項交通違例事宜，發出共51張定額罰款通知書及16張傳票。



3名被捕男子，涉嫌「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「沒有第三者保險汽車而使用車輛」、「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」、「駕駛未有登記及未持牌車輛」。人員亦扣查3部電動可移動工具。被捕人已獲准保釋候查，須於9月中旬向警方報到。

行動中，3名男子涉非法駕電動車被捕。（警方提供）

另外，警員共發出51張定額罰款通知書及16張傳票，涉及違例泊車、在限制區內裝卸貨物、停車收費錶沒有繳費、在行人過路安全島上停泊、沒有許可證而在封閉道路上行駛、沒有遵循道路標記、沒有展示有效的車輛牌照、在沒有穩妥繫上安全帶的情況下駕駛貨車、行人不依交通燈號橫過馬路及在行人路上騎單車。

警方重申，非法駕駛電動移動工具有機會造成致命交通意外。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，均屬違法，一經定罪，除罰款外，更有機會被取消駕駛資格。

警方亦提醒民眾，電動移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合在單車徑及行人路上使用，市民必須遵守相關法例。警方亦會繼續在區內嚴厲執法，以保障其他道路使用者的安全。