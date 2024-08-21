海關首破夾公仔機店賣冒牌香水　檢$33萬冒牌物品及設備拘8人

香港海關於8月8日至20日在全港多區展開打擊冒牌物品行動，檢獲5000件懷疑冒牌香水、護膚品及化妝品，以及一批與業務相關的設備，總值33萬元，並以涉嫌違反商品說明條例拘捕8人。今次亦為海關首次發現有夾公仔店在業務過程中，向顧客提供懷疑冒牌香水，價格僅是正貨約兩成至五成。



海關檢獲約5000件懷疑冒牌香水、化妝品、護膚品，以及一批與業務相關的設備。（黃偉民攝）

海關較早前接獲市民舉報，指有店舖售賣懷疑冒牌香水，以及指有夾公仔店在業務過程中向顧客提供懷疑冒牌香水，於是展開一連13日的打擊冒牌物品行動，突擊搜查10間分別位於旺角、葵涌、荃灣、東涌及西貢的店舖，當中包括3間藥房、4間零售店舖及3間夾公仔店。

行動中，海關檢獲約5000件懷疑冒牌香水、化妝品、護膚品，以及一批與業務相關的設備，包括6部夾公仔機以及3部硬幣兌換機，估計市值約33萬元。海關以涉嫌違反商品說明條例拘捕4男4女，年齡介乎20至46歲，當中包括3名店舖負責人及5名店舖員工╴他們現正獲准保釋後查。調查仍在進行中，海關不排除有更多人被捕。

海關檢獲約5000件懷疑冒牌香水、化妝品、護膚品，以及一批與業務相關的設備。（黃偉民攝）

海關檢獲約5000件懷疑冒牌香水、化妝品、護膚品，以及一批與業務相關的設備。（黃偉民攝）

海關版權及商標調查科版權及商標一般調查組高級調查主任周凱文指，海關所檢獲的冒牌香水、化妝品及護膚品都會直接塗在人體皮膚上，因此其品質及安全性十分重要。海關會將涉案物品送往政府化驗所化驗，調查當中有沒有對人體有害物質。

周凱文表示，是次為海關首次發現夾公仔店提供冒牌香水。他指，店舖除了提供一般常見的毛公仔及玩具外，涉案店舖亦會將懷疑冒牌香水放在夾公仔機內供客人入錢夾取。

是次為海關首次發現夾公仔店提供冒牌香水。（黃偉民攝）

根據海關觀察，這6部放有香水的夾公仔機，通常會放在店舖門口的當眼處，因此估計涉案店舖為了提升客流量及營業額，所以提供香水這類較少在夾公仔店的產品，從而吸引顧客。但為了降低營運成本，店舖會向顧客提供來歷不明的冒牌香水，周凱文斥此舉是妄顧消費者的健康，海關暫未接獲有市民報稱使用貨品後有不適。

店舖會以香水、化妝品及護膚品試用裝作招徠以吸引顧客。（黃偉民攝）

此外，周凱文提到，店舖會以香水、化妝品及護膚品試用裝作招徠以吸引顧客。他說，行動中檢獲的懷疑冒牌香水、化妝品及護膚品的售價介乎30元至350元，約為正貨價格約兩成至五成之間。另外，他提到，當中大部懷疑冒牌香水的包裝容量都比較少，介乎1.5毫升至15毫升不等，而且有部分檢獲的香水款式，正貨產品是從未在市場上出售相同容量。

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涉案店舖會在在銷售這些冒牌香水的時候，會向顧客訛稱這些屬於正貨的試用裝，並且以低於正貨價錢吸引顧客去購買，企圖以假貨冒充正貨矇騙消費者。

海關版權及商標調查科版權及商標一般調查組高級調查主任周凱文呼籲，消費者應光顧信譽良好的店鋪。（黃偉民攝）

海關指，這批檢獲的冒牌物品質素較為參差，印刷及包裝各方面都較為粗糙，消費者如果細心觀察，應該能夠分辨真偽。

海關呼籲消費者應光顧信譽良好的店鋪，如對貨品真偽有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。海關同時提醒商戶於採購物品時亦應小心謹慎，因售賣冒牌物品或利用冒牌物品作商業用途屬於嚴重罪行。

根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑侵權活動。