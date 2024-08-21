遠洋船走私$5000萬電子零件　料迂迴路線經大馬運內地逃稅$800萬

海關上周三（8月14日）偵破一宗出口遠洋船走私案，在兩個擬走私至馬來西亞的貨櫃，發現大批未列艙單貨物，包括電子零件、電腦伺服器等，市值約港幣5,000萬元。



海關檢獲大批未列艙單貨物，當中包括電腦伺服器，電路記憶體、電子零件，總值約港幣5000萬元。（黃學潤攝）

上周三（ 8月14日），海關有組織調查科根據風險評估及情報分析，鎖定兩個出口往馬來西亞的40呎貨櫃。貨櫃報稱裝有不同物品，其中一個報稱裝有銅物料、電線、電路板、碳粉盒。另一個則報稱裝有電線及金屬物料。

海關港口及海域科貨櫃貨物檢查組督察岑偉平指，海關對兩隻貨櫃進行X光檢查時，發現可疑影像，圖像有較淺色的部份，顯示貨櫃內有多款不同貨物，並非全是報稱金屬為主的貨物，於是懷疑貨櫃藏有走私貨物，交由有組織罪案調查科跟進調查。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任林駿興表示，經檢查後發現貨櫃內有大批未列艙單貨物，當中包括電腦伺服器，電路記憶體、電子零件，總值約港幣5000萬元。跟進調查後，兩個貨櫃的付貨人分別為海外公司或海外人。案件仍在調查中，不排除會有人被捕。

海關指，貨櫃近櫃門位置，放有申報貨物掩飾，海關需要清空整個貨櫃，才能發現混雜其中的未列艙單貨物，不法分子透過上述方式試圖逃避海關偵查。案中檢獲的電子零件電腦伺服器，是過往走私到內地的熱門產品，不排除不法分子選擇迂迴路線，先走私至馬來西亞，再偷運至內地。海關估計約成功走私，可逃稅約800萬元。

走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。