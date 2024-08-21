騙案停不了　假冒淘寶客服呃走$1200萬　警尖沙咀推廣防騙教育

網上騙徒手法層出不窮，防不勝防，今年出現的「假冒客服」的新型騙案，不少市民中招，蒙受龐大損失。單在7月份，全港已錄得1,111宗案件，涉案金額高達2億5百萬港元。其中，油尖警區便於6月接獲報案，一名市民因誤信假冒淘寶客服，將約1,200萬港元的銀行存款直接轉帳給騙徒指定的戶口，最終被騙走巨額金錢。為進一步提升廣大市民的防騙意識，警方聯同多個機構在尖沙咀海防道一帶向市民派發防騙資訊單張及講解最新詐騙手法，以推廣防騙教育。



除了「假冒客服」騙案，假冒內地官員的電話騙案仍時有發生。油尖警區指揮官魏志崇指，一名受害人於今年5月收到由騙徒假扮的內地執法人員來電，聲稱受害人在內地涉嫌違法，要求受害人提供個人資產資料作調查之用。其後，騙徒假扮調查人員，直接登上受害人的住所，要求受害人把超過600萬港元存款，轉帳給騙徒作所謂的審查。最終，騙徒得手後隨即失去聯絡，受害人驚覺受騙，立即報警求助。油尖警區刑事偵查人員翻查大量閉路電視片段及展開深入調查，成功將該名騙徒緝捕歸案。

魏志崇提醒，市民切勿向任何陌生人透露個人資料，收到可疑電話、網址或收款帳號時，應善用守網者網站的「防騙視伏器」或下載「防騙視伏App」手機應用程式進行查核，以免墮入騙徒的圈套。

為進一步提升廣大市民的防騙意識，魏志崇今日（21日）聯同副指揮官曾仲斌、油尖旺區撲滅罪行委員會主席和多名委員、「反詐騙協調中心」，以及油尖警區耆樂警訊在尖沙咀海防道一帶向市民派發防騙資訊單張及講解最新詐騙手法，以推廣防騙教育。

反詐騙協調中心安排「防騙宣傳車」，透過互動遊戲教授各種防騙小貼士。大會亦推出期間限定的「逃出騙洞雪糕車」，免費派發各款以詐騙手法為創意靈感而命名的特色雪糕，從而傳遞防騙資訊。