元朗農夫車輾斃唐狗　車輛危駕不顧而去　警同晚拘50歲巴裔男司機

昨日（22日）網上瘋傳一段車輾狗的車cam影片，可見一隻唐狗於元朗公庵路近黃泥墩村路附近路面行走，一輛農夫車右轉入一條小路期間，不但撞倒該隻狗狗及將其捲入車底，左邊前輪及後輪更先後將其輾過，惟該車繼續揚長而去，其後有動物組織及網民上載照片，表示牠已氣絕身亡。



事件驚動其他人報警，警方經調查後，同晚拘捕涉案50歲司機。



農夫車右轉入小路期間，撞倒狗狗及將其捲入車底。（網上影片截圖）

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警方表示，昨日（22日）下午約4時30分接獲一名女子報案，指同日下午約2時目擊一輛輕型貨車在元朗公庵路行駛，其間懷疑撞到一隻狗後不顧而去。該狗隻其後被證實死亡。

經調查後，警方昨日晚上在元朗拘捕一名50歲非華裔男子，涉嫌「危險駕駛」、「沒有報告涉及指明動物受傷的意外」及「發生涉及指明動物受傷的意外後沒有停車」，該名男子現正被扣留調查。

警方呼籲，如果有任何市民目擊案發經過，或有任何與案有關的資料提供，請立即致電3661 3800，與新界北總區交通部交通意外調查隊第一隊聯絡。

據了解，涉案司機來自巴基斯坦，持有本港身份證。

動物組織「毛孩關愛組」義工事後檢走狗屍，負責人「文哥」指，該隻唐狗名叫「阿黃」，原由附近倉庫飼養，有晶片，雄性，已年逾10歲。現時將會安排善終服務。

農夫車右轉入小路期間，撞倒狗狗及將其捲入車底，左邊前輪及後輪更先後將其輾過。（網上影片截圖）

動物組織「毛孩關愛組」義工事後檢走狗屍，將會安排善終服務。（「毛孩關愛組」提供圖片）

動物組織「毛孩關愛組」義工事後檢走狗屍，將會安排善終服務。（「毛孩關愛組」提供圖片）

涉事車輛在現場附近被尋獲，根據網上圖片，警方安排拖車拖走涉事車輛。（facebook群組「車cam L（香港群組）」圖片）