海關放蛇買千元燒錄卡載30隻遊戲　拘2男賣遊戲規避器及侵權套裝

有不法分子在社交平台及網上市集出售一批遊戲機規避器及侵權遊戲機套裝，甚至標榜為「燒錄卡」，聲稱不需要對遊戲機作任何修改，可即插即用，更在「燒錄卡」預載30隻侵權遊戲，以及提供網盤方便買家下載逾1,000隻遊戲。海關在版權持有人協助下「放蛇」購買「燒錄卡」，價錢由800至1,000元，拘捕兩名男子，檢獲大批遊戲機規避器及侵權遊戲機套裝。



海關版權及商標調查科版權及商標科技罪案調查組高級調查主任蔡俊威交代案情。（黃煦緻攝）

海關版權及商標調查科版權及商標科技罪案調查組高級調查主任蔡俊威交代案情指，海關於過去9日（14日至22日）展開特別執法行動，打擊網上售賣遊戲機規避器件及侵權遊戲機套裝，行動中檢獲8套懷疑遊戲機規避器件 ，640套懷疑侵權遊戲機套裝、214張懷疑載有侵權遊戲檔案的記憶卡，以及一批電腦器材，總值102萬港元。

海關利用大數據系統進行網上巡查及分析，發現有賣家在網上社交平台推廣及在網上市集售賣遊戲機規避器件及侵權遊戲機套裝。海關人員經調查及在版權持有人協助下，喬裝顧客在網上試買及採取執法行動。人員搜查了一個觀塘商業大廈單位及一個荃灣住宅單位，檢獲該批遊戲機規避器件及侵權遊戲機套裝。

海關檢獲大批遊戲機規避器件、侵權遊戲機套裝及載有侵權遊戲檔案的記憶卡。（黃煦緻攝）

兩部用作處理懷疑侵權遊戲檔案的電腦及外置式儲存媒體當中，有1000個懷疑侵權遊戲檔案。（黃煦緻攝）

41歲男子因從事商業行為 違犯逗留條件

海關今次特意安排電腦法證所人員到場，透過現場電腦搜證，在兩部用作處理懷疑侵權遊戲檔案的電腦及外置式儲存媒體當中，發現1,000個懷疑侵權遊戲檔案。

行動中，海關拘捕一名28歲本地男子及一名41歲內地男子，後者因從事商業行為，違犯逗留條件，已被正式落案起訴。28歲男子已獲准保釋候查。案件仍有調查中，不排除有更多人被捕

海關檢獲的遊戲機規避器件及侵權遊戲機套裝有以下特點：

1. 遊戲機規避器件是新推出市場的產品，賣家美其名是遊戲機的燒錄卡，標榜是現行熱門的一款家用遊戲機的備份設備，聲稱不需要對遊戲機安裝及修改，可即插即用；

2. 不法份子出售燒錄卡時，已預載30隻懷疑侵權的遊戲機檔案，並向買家提供一個網盤連接，網盤上有多達1000隻懷疑侵權的遊戲檔案，供買家自行下載使用；

3. 侵權遊戲機套裝均是手提式遊戲機，裏面預載了多達1,000個不同遊戲的侵權檔案，按照遊戲推出的年份編排，囊括80年代的懷舊家用遊戲至2000年代的較為新型的電子遊戲，藉此吸引顧客購買



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舊式手提遊戲機改頭換面發售圖利

蔡俊威續指，部分遊戲套裝連接預設網站，方便用家下載更多侵權遊戲檔案，部分檢獲的侵權遊戲機套裝是經改裝的舊式手提遊戲機，不法分子在手提遊戲機上安裝第三方作業系統及預載大量侵權遊戲，改頭換面之後發售圖利。

蔡俊威表示，版權持有人為其遊戲機裝置施加了有效的科技措施，以防止任何未獲版權持有人授權特許的遊戲檔案在其遊戲機運行。任何人如合法在遊戲機上運行遊戲，必須透過官方渠道獲得遊戲檔案，而涉案人士涉嫌為規避業務的目的，出售或為售賣而管有規避器件，規避了版權持有人所施加的有效保護措施，因而觸犯版權條例。

規避器件或侵權套裝亦有潛在風險

海關提醒，消費者在購買規避器件或侵權遊戲機套裝時，亦有潛在風險，因這類規避器件及遊戲機套裝會連接至不知名網站，有可能為使用者帶來電腦病毒或惡意程式攻擊，結果得不償失。

海關呼籲消費者應該尊重知識版權，避免購買規避器件、經過改裝的遊戲機套裝或侵權遊戲。海關再次提醒，遊戲程式設計不論新舊同樣受到牌權保護。售賣侵權遊戲、規避器件，或提供規避服務，均屬嚴重罪行，市民切勿以身試法。