有片｜貨Van疑衝燈收得切　瑪莎拉蒂齊衝捱撞　網民﹕fake人太甚

網上流傳一段車Cam影片，可見於今日（23日）下午4時許，於旺角山東街及上海街交界發生一宗交通意外。片中可見，山東街近上海街的交通燈號為紅燈，一輛白色瑪莎拉蒂及一輛黑色客貨車分別停在中線及右線等候燈號。其時，交通燈號尚未轉燈，客貨車突然前行，瑪莎拉蒂亦緊隨其後開車。客貨車司機疑驚覺衝燈，及時在行人過路處停下，未有被撞；瑪莎拉蒂司機卻未有為意，直駛出十字路口，遭另一輛沿山東街南行的清潔公司白色客貨車攔腰直撞。黑色客貨車其後繞過車禍現場駛走。



有網民質疑片中三輛車懷疑全部衝燈，才會釀成意外，「三部車都是衝燈！白色貨灣（貨Van）都是衝燈。不過私家車就輸晒。」；有網民笑指瑪莎拉蒂司機沒留意燈號，同時被客貨車誤導，「今鑊比佢陰到」、「人哋郁佢又郁」；亦有人指雖然黑色客貨車事後已離開，但仍難逃責任，「黑van 拍籮柚走人」、「fake人太甚」、「衝燈又fake人，佢都走唔甩」。

涉事瑪莎拉蒂撞車後停在路中，交通警員調查。（網上圖片）

警方於下午4時10分接獲報案，指一輛客貨車沿上海街南行，駛至山東街交界時，與一輛沿山東街西行的私家車相撞。客貨車上39歲姓黃男司機及私家車50歲姓陳男司機，俱報稱頸及腰痛，由救護車送往廣華醫院治理。