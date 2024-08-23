有片｜私家車變炮彈撼三車　司機棄車逃去　鐵騎士嚇一跳捂心口

深水埗欽州街西今日（23日）有私家車高速連撞三車，司機棄車逃去。網上流傳事發時的車Cam影片，可見事發約下午5時10分，在欽州街西近深旺道的燈口位，有多部車輛包括的士、私家車及電單車停車候燈。一輛黑色私家車從後方駛至，在車流中穿插而過並直衝，猶如「炮彈」，擦撞兩車後再撼向另一車車尾始停下。一名鐵騎士疑聽見巨響後嚇一跳，即時捂住心口，並回頭張望了解情況。



電單車司機嚇一跳。（交通意外求片區fb）

警方在下午5時14分接獲報案，被撞的3輛車分別為兩輛私家車及一輛的士，3車沿欽州街西西行。其間一輛可疑私家車從後衝出，撞向3車。警方到場前，可疑私家車司機已棄車，往深旺道方向逃去，人員曾四處兜截不果。案件交由西九龍總區交通部跟進，並派拖車拖走涉事可疑車，並正追緝在逃司機，他年約40至50步，中國籍，瘦身材，身穿黑色上衣。

意外中，一名姓黃42歲私家車女司機頸痛，以及一名姓陳51歲私家車女乘客胸口痛、頭暈，兩人由救護車送往明愛醫院治理。

不少網民替鐵騎士抹一額冷汗，「26（電單車）好彩，後面的士封左佢位」、「26司機俾佢嚇親，心諗：好在我唔係隔離條線」、「聽日都係拿拿臨賣車」；有人指失控私家車「佢撞到咩車撞到好似撞牆咁跳起？」，亦感到可疑，「係咪又想逃避警察追捕」。