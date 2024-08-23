公主道可疑車｜受傷男警上病房觀察　蕭澤頤周一鳴到醫院探望

何文田公主道有警員追截可疑車輛，曾擎槍及持警棍扑車，一名駐守西九龍衝鋒隊第三小隊的男警被車尾撞倒，受傷送伊利沙伯醫院救治。事發後大批警員在現場調查，案件交由九龍城警區重案組跟進。



警務處處長蕭澤頤親自到伊院了解事件和同袍傷勢，警務處副處長（行動）周一鳴和西九龍總區指揮官吳樂俊亦在醫院等候受傷男警的消息。受傷男警之後被送上病房觀察，現場消息指，他清醒可對答，沒有外傷或骨折。



警方在何文田公主道追截可疑車期間，一名男警捱撞受傷送院，警務處副處長（行動）周一鳴（灰衣者）西九龍總區指揮官吳樂俊（黑色西裝）到醫院了解。（陳浩然攝）

警方在何文田公主道追截可疑車期間，一名男警捱撞受傷送院，警務處副處長（行動）周一鳴（灰衣者）西九龍總區指揮官吳樂俊（黑色西裝）到醫院了解。（陳浩然攝）

事發於今晚（23日）約8時半，網上影片可見，一輛可疑銀色私家車，被多名警員擎槍包圍，銀色車如「碰碰車」般連環撞向兩部車再倒後，一名當時在車尾位置的男警被「撞到正」倒地。

捱撞男警雖自行站起走到路邊，惟之後再次倒地，大批同袍上前施救，有人憂心大叫「唔好瞓呀！無事無事！頂住呀！」。

捱撞男警受傷倒地，多名同袍上前施救。（網上片段截圖）

涉事銀色車撞傷警員前後均被群警擎槍包圍，其間有警員大叫「落車！」之後有警員拔出警棍扑向銀色車副駕駛座的車窗，並從車上拉出一名男子，將他押上警車。

可疑銀色私家車被大批警員擎槍包圍。（網上片段截圖）

銀色車倒後，一名當時在車尾位置的男警（紅圈示）被「撞到正」倒地。（網上片段截圖）

現場所見，捱撞男警被抬上救護車時，要戴上頸箍固定頭部，並要用氧氣罩協助呼吸，據了解他腰部受傷，在救護車上時清醒，沒有表面傷痕，送院接受檢查。事發大批警員在場調查，反恐特勤隊亦奉召到場。

至於受波及的車輛當中，一輛黑色私家車年約50歲女司機，報稱扭傷頸部，即場接受救護員治理。

據了解，警方較早前於黃大仙區發現一輛可疑車，人員處理期間，該車突然往西九龍方向逃走。警方採取「捷進行動（第一級）」追截，於公主道58號對開發現可疑車輛，並進行截查，詎料可疑車再嘗試逃走，一名駐守西九龍衝鋒隊第三小隊的男警員被可疑車撞及，被送院治理，送院時清醒。

銀色車如碰碰車般連撞多部車。（網上片段截圖）

何文田公主道追截可疑車，一名男警受傷，戴上頸箍及氧氣罩送院。（鄧海興攝）

何文田公主道追截可疑車，一名男警受傷，戴上頸箍及氧氣罩送院。（梁偉權攝）

何文田公主道追截可疑車，一名男警受傷，戴上頸箍及氧氣罩送院。（鄧海興攝）

何文田公主道可疑銀色車逃走期間連撞多車，車頭損毀，受波及的黑車私家車女司機報稱扭傷頸部，消防員到場救援，大批警員鎖封現場調查。（梁偉權攝）