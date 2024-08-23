54歲內地男貪泰國「免費旅行團」　收錢助運$260萬海洛英來港被捕

警方今日（23日）在香港國際機場，拘捕一名從泰國入境的54歲姓鄧內地男子，並在其行李檢獲3.5公斤「雙獅地球牌」海洛英，市值約260萬港元。警方指，販毒集團以毒品旅行團作招徠，包食宿再提供報酬，實際安排去泰國當地毒販提取毒品，再帶返香港。



警方檢獲3.5公斤「雙獅地球牌」海洛英，市值約260萬港元。（羅日昇攝）

將軍澳警區重案組聯同海關人員，展開情報主導反毒品行動。調查發現，有販毒集團以低風險高回報的毒品旅行團作招徠，並安排向泰國當地毒販提取毒品，再藏在個人行李內，帶返香港分拆圖利。旅行期間，集團更會提供免費酒店住宿，於成事後會交付高額報酬。

今日（23日）警方在香港國際機場，截查一名從泰國入境的54歲姓鄧內地男子，警員在其行李內，檢獲一些衣服及零食，海關人員其後物品進行檢驗，發現藏有海洛英。經點算後，一共檢獲約3.5公斤海洛英，市值約260萬港元。將軍澳重案組人員隨即以涉嫌販運危險藥物罪名將該名男子拘捕，男子現正被警方扣留調查。

將軍澳警區重案組第一隊案件主管王嘉聲督察交代案件。（羅日昇攝）

將軍澳警區重案組第一隊案件主管王嘉聲督察指，行動中，警方留意毒販將毒品夾雜在日常用品內，例如零食及衣物內，甚至梘液或樽裝液體，以圖掩人耳目，逃避執法人員偵查。

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，販運危險藥物一經定罪，最高可被判終身監。而法庭於定罪時，對於涉及跨境販毒的案件，會有加刑考量。警方呼籲市民切勿以身試法，輕易相信毒販包裝過的糖衣毒藥，警惕「請你去旅行仲有錢賺」的免費午餐。