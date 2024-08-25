九龍灣警車意外│警方：追截衝路障的士時被巴士撞到　暫無人被捕

周日（25日）傍晚時分，九龍灣發生一宗涉及警車意外。現場為宏照道與啓祥道交界，當時一輛交通部警車與一輛22M城巴相撞，一名警員受傷送院。消息稱，事發當時警車正追截一輛衝燈的士。警方回覆《香港01》，證實事發時正在追截一輛的士，惟暫時未有人被捕。



警車車身撞至嚴重損毀，碎片四散一地。

警方表示，警方於新清水灣道與彩興里交界設置路障期間，懷疑一輪的士超速駕駛，上前截查，惟的士沿新清水灣道往坪石邨方向逃去。一輛警車遂展開追截，並於牛頭角觀塘道與福淘街交界截停的士。當人員上前調查期間，的士突然往牛頭角道方向逃去。警車再次進行追截，約傍晚6時03分，於啓祥道與宏照道交界懷疑被一輛巴士撞到。

警車擋風玻璃破裂，安全氣袋彈出。

經初步調查，案件列「狂亂駕駛」及「阻礙警務人員執行職務」，交由秀茂坪警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。過程中，一名男警務人員手擦傷，清醒被送往聯合醫院治理。

城巴左邊車頭嚴重損毀，有零件外露。

而網上有「車CAM」片段流出，亦證實當時有一輛的士高速駛過十字路口，懷疑衝燈，險與片主所駕的車輛相撞，片主即時大叫：「嘩！我差啲瀨嘢！」。惟當片主的車駛過路口後，其尾CAM拍攝到正在閃警號燈的警車，與一輛城巴22M線巴士相撞。據了解，涉事的士事發時已逃之夭夭。

車CAM拍攝到一部的士懷疑衝燈高速駛過十字路口，險與片主相撞。(網上片段截圖)

城巴回覆《香港01》查詢時表示，當時一輛22M號線巴士，往啟德郵輪碼頭方向行駛期間，於九龍灣宏照道與啟祥道交界，與一輛正執行職務的警車發生碰撞，當時巴士依照交通燈號行駛，城巴會協助警方調查。

車CAM拍攝到一部的士懷疑衝燈高速駛過十字路口，險與片主相撞。(網上片段截圖)

警車車身撞至嚴重損毀，碎片四散一地。

九龍灣宏照道一輛警車與城巴相撞，一名警員手部受傷。（網上圖片）