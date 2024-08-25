九龍灣警車意外│警方：追截衝路障的士時被巴士撞到 暫無人被捕
撰文：凌逸德
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周日（25日）傍晚時分，九龍灣發生一宗涉及警車意外。現場為宏照道與啓祥道交界，當時一輛交通部警車與一輛22M城巴相撞，一名警員受傷送院。消息稱，事發當時警車正追截一輛衝燈的士。警方回覆《香港01》，證實事發時正在追截一輛的士，惟暫時未有人被捕。
警方表示，警方於新清水灣道與彩興里交界設置路障期間，懷疑一輪的士超速駕駛，上前截查，惟的士沿新清水灣道往坪石邨方向逃去。一輛警車遂展開追截，並於牛頭角觀塘道與福淘街交界截停的士。當人員上前調查期間，的士突然往牛頭角道方向逃去。警車再次進行追截，約傍晚6時03分，於啓祥道與宏照道交界懷疑被一輛巴士撞到。
經初步調查，案件列「狂亂駕駛」及「阻礙警務人員執行職務」，交由秀茂坪警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。過程中，一名男警務人員手擦傷，清醒被送往聯合醫院治理。
而網上有「車CAM」片段流出，亦證實當時有一輛的士高速駛過十字路口，懷疑衝燈，險與片主所駕的車輛相撞，片主即時大叫：「嘩！我差啲瀨嘢！」。惟當片主的車駛過路口後，其尾CAM拍攝到正在閃警號燈的警車，與一輛城巴22M線巴士相撞。據了解，涉事的士事發時已逃之夭夭。
城巴回覆《香港01》查詢時表示，當時一輛22M號線巴士，往啟德郵輪碼頭方向行駛期間，於九龍灣宏照道與啟祥道交界，與一輛正執行職務的警車發生碰撞，當時巴士依照交通燈號行駛，城巴會協助警方調查。
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