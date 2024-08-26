國際狗狗日｜退役警犬獲領養成領犬員家人　宣揚「領養代替購買」

今日（8月26日）為國際狗狗日，作為警察最佳拍擋的警犬們作為主角，亦希望喚起大眾對狗隻的關懷，打造一個寵物友善的環境。在去年7月退役的瑪蓮萊犬Mike，1歲開始夥拍領犬員高康，合作無間6年，高康選擇領養Mike，讓牠成為家庭一分子。適逢國際狗狗日，Mike重新穿上再次換上制服，夥拍高康宣揚「領養代替購買」的訊息。



宣傳影片中，高康分享與Mike合作時的點滴，並呼籲大眾領養代替購買，不要棄養。高康指Mike是他首隻訓練出來的警犬，個性聽話及聰明，雙方關係緊密，喜愛與高康同睡，「佢眼入面淨係得我」。Mike完成訓練後成為巡邏犬，駐守油尖警區，主要處理暴力案件。

如今Mike成為高康的家人，他由衷希望Mike「唔好老得咁快，舒舒服服安享晚年，最緊要就係身體健康」。

警方亦有推出領養警犬計劃，一般而言，原來負責的領犬員會申請把退役的警犬領回家中飼養，但並非所有領犬員適合，市民如感有興趣飼養，可向警隊申請。警方會審視申請人的家庭狀況及環境。由於大部份警犬始終是活力充沛的工作犬，需要有較大的活動空間警隊；申請者的養狗經驗也是審批的關鍵。