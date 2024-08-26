再有越南抵港航班遇竊　越捷航空內地客瞓一覺被盜信用卡碌近$4萬

繼香港快運後，再有由越南峴港抵港的客機發生機艙盜竊案。據了解，昨晚（25日）抵港的越捷航空（航班編號：VJ966），一名內地男遊客遭偷去信用卡兼碌卡近4萬港元。警方現正追緝涉案「機艙老鼠」。《香港01》正就事件向越捷航空查詢。



消息稱，37歲高姓男事主，事前將信用卡放在背包，並將背包放於座位上方的行李櫃。高男其後入睡，抵港後竟接獲銀行短訊通知，指其信用卡有逾3.6萬港元的交易。高男慌忙檢查行李，赫見信用卡不翼而飛，立即取消該筆交易及報警。

越捷航空爆機艙盜竊案 內地男疑在機上被盜去偷信用卡碌$3.6萬。（越捷航空提供圖片)

警方回覆《香港01》表示，昨晚接獲一名37歲內地男子報案，指他早前乘搭飛機回港期間，放在其背包內的信用卡不見了，報案人其後發現該信用卡戶口，有4筆共約3.6萬元的交易，懷疑其信用卡被人盜用。警員接報到場，經初步調查，案件列「盜竊」，交由機場警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕。

今次是昨日（25日）一日內，第二宗越南峴港抵港航班竊案。HK Express香港快運航班UO561，一名香港男乘客發現遺失一隻價值33萬港元的勞力士手錶、一疊現金及信用卡。機場警區警員調查後帶走數名男子，並拘捕一名57歲姓陳內地男子。受事件影響，機上乘客落機後登上接駁巴士，但車輛一直停在原地，車門鎖上長達1小時。