觀塘醉漢墮海　熱心船家及市民合力救起　獲救時清醒

觀塘發生墮海事件。周二（27日）凌晨2時許，據報一名男子，被發現在觀塘避風塘墮海。有船家發現事件後，立即將船駛近，兩名在岸邊的市民亦跳落船，合力將該名墮海男子救起，並將其送到附近公眾碼頭，等候救援人員到來，所幸當時仍然清醒。據悉事主醉酒，爬過欄杆墮海獲救。



救援人員為事主進行初步治理。(李家傑攝)

救援人員接報趕至現場，經初步檢查，該名33歲姓羅男事主清醒，雖身體感到不適但幸無大礙，由於事主全身濕透，遂以銀色反光保暖氈披在其身上，以防體溫過低。隨後由救護車送院治理。

協助救人的船家石先生(白衫、打格)在場協助調查。(李家傑攝)

協助救人、但不願出鏡的漁民船家石先生表示，事發時發現避風塘海面有不尋常的水花，由於水花太大不似魚群造成，恐有人墮海於是駛近查看。果然，發現一名年約20餘歲男子在海面，仍然清醒，他立即伸手企圖將事主救到艇上，但對方似乎不肯上船。此時，石先生將船駛近岸邊一個海面工作平台，兩名在岸上的市民立即爬落平台再過船，合3人之力終將男事主扯上船。

有份救人的市民(左邊黑衫)向警員提供資料。(李家傑攝)

據了解，男事主較早時已站在觀塘海濱花園岸邊，兩名市民見狀以為他在釣魚，惟目擊男事主突然墮海，兩人立即上前拋下救生圈，對方卻沒有接住，反而越游越出。隨後兩人跳落工作平台，再過船協助救人。

在海面的工作平台。(李家傑攝)

男事主獲救，清醒送院治理。(李家傑攝)

男事主獲救，清醒送院治理。(李家傑攝)

男事主獲救，清醒送院治理。(李家傑攝)

救援人員在船家石先生的艇上為事主檢查。(李家傑攝)

救援人員在船家石先生的艇上為事主檢查。(李家傑攝)

救援人員在船家石先生的艇上為事主檢查。(李家傑攝)

事主由船家送到公眾碼頭。(李家傑攝)

救援人員在船家石先生的艇上為事主檢查。(李家傑攝)

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