88歲長者收假女婿來電被騙15萬「保釋金」　警追查拘兩16歲少年

警方於本月中旬接獲報案，指一名88歲長者收到懷疑騙徒來電，冒認其女婿，聲稱因刑事案件被警方扣留，急需繳付「保釋金」。受害人因擔心家人安危，在情急之下答應騙徒要求。同日，騙徒假扮其女婿的朋友，於受害人位於荃灣的住所附近收取「保釋金」約15萬元。其後，受害人告訴家人上述事件，懷疑受騙遂報案。



新界南總區刑事總部和荃灣警區刑事部接受調查，經深入調查後，成功鎖定一名負責上門收錢的騙徒，今日（27日）在屯門區採取行動，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕兩名16歲的本地少年，相信為詐騙集團的前線成員，為收取回報而行騙。兩人現正被扣留調查，案件仍在調查中，警方正追查犯罪集團的其他成員。

一名長者接獲假「女婿」來電，被騙去15萬元「保釋金」，警方拘捕兩名涉案16歲少年，圖為其中一名被捕人。（警方提供）

警方表示十分關注「猜猜我是誰」騙案，並一直採取積極的執法行動打擊相關騙案。警方留意到，案中損失的金錢是受害人的積蓄，本應用作退休生活開支。犯罪集團利用長者擔心家屬安危的特點，騙取長者大量金錢，手法極之卑劣；亦以金錢利誘，招攬青年人成為前線成員，為達到目的，不惜犧牲青年人的前途。

一名長者接獲假「女婿」來電，被騙去15萬元「保釋金」，警方拘捕兩名涉案16歲少年，圖為其中一名被捕人。（警方提供）

警方呼籲市民，特別是長者，切勿輕信可疑來電。如有任何懷疑，應致電「防騙易18222」熱線查詢。警方亦呼籲年青人，切勿因搵快錢或受朋輩影響，而參與犯罪活動。「以欺騙手段取得財產」罪是十分嚴重的罪行，跟據香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條，任何人如觸犯該罪行，最高刑罰為監禁10年，市民切勿以身試法。