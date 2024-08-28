沙田水泉澳貨Van疑超重　失控剷安全島　七旬行山翁捱撞需截肢

沙田發生車禍。今日（28日）凌晨5時許，一輛前往送貨的客貨車在水泉澳邨往沙角街落山方向行駛，駛至博泉街近水泉坳街交界時，突然失控直撞向路中心的安全島，當時安全島上有一名老翁正在等候過馬路，慘被客貨車撞及，客貨車繼而剷過安全島，再騎在雙白線之上始停低。



客貨車剷上安全島撞傷老翁，貨車有漏油，警員鋪上木糠。

被撞及的老翁姓徐74歲，據了解，徐翁以前從事建造業，自退休後，有近9年的行山習慣，前往水泉澳邨對開蝌蚪坪取山水，清晨5時出發，約上午7時回來後便弄孫為樂。事發時，他在安全島上，被從水泉澳邨街市往沙角邨方向送貨的客貨車撞倒，頭部及腳部重傷，陷入昏迷。

救護員接報趕至現場，立即為徐翁施以急救，他其後稍為恢復知覺，救護員立即將其急送威爾斯親王醫院搶救。據知，經醫生檢查後，發現流血不止，相信腳部需要截肢，須緊急做手術，其家人憂心忡忡，正在醫院等候消息。

警方在現場調查車禍起因，涉事姓杜36歲司機在警車上助查，神情顯得傷心。據知，客貨車疑因超重、在轉彎時失控撞向老翁。

客貨車剷上安全島撞傷老翁，車頭玻璃爆裂。

現場所見，客貨車車頭玻璃破裂，安全島上的指示燈箱及2支防撞矮柱被撞毀；地面遺下一些血跡及相信屬於傷者的波鞋。由於貨車意外後漏油，警員在地面鋪上木糠。

客貨車剷上安全島撞傷老翁。貨車有漏油，警員鋪上木糠。

客貨車剷上安全島撞傷老翁，司機在場助查。