高超道堵路追薪｜逾40工人欠$220萬　不滿遲出糧﹕交租水電唔等得

油塘高超道29號新盤朗譽傳出欠薪事件，約30名工人今早（28日）堵路追薪，令高超道來回全線受阻逾2小時。《香港01》到現場了解事件，有被拖薪工指控判頭過往不時遲出糧，今次自己更拖欠7月份的薪金，質疑有負責人「連個人都唔知去咗邊，直頭人都失咗蹤」。他指在香港生活，不少工友要交租、交水電，「（賬單）到期就要交」，深受拖糧影響。



中午12時許，仍然有雪糕筒堵塞馬路，車輛無法通過。（馬耀文攝）

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工人於上午約10時到場堵路，橫額上寫有「有汗出冇糧出」、「還我血汗錢」，以及二判先越高科、三判海洋的名稱。受事件影響，高超道（來回方向）近高怡邨的全線一封閉，受影響巴士路線須改道行駛。至中午12時許，警方移開雪糕筒開通馬路，派員留守現場阻止工人再堵路，其間曾有工人再度情緒激動，再次踢倒雪糕筒企圖堵路，被警察大聲喝止。

工人（右二）與相關人員商討，要求在最短時間內盡快出糧。（戴慧豐攝）

據其中一名負責大廈玻璃幕牆的工人稱自己被拖欠7月份薪酬，共有20至30人到場追薪，部分工人則未有到場，估計涉及金額達百萬元。他直斥三判負責人不知所蹤，擔心即使到勞工處辦理手續，亦無人協助核對資料以證實仍未出糧，「就算我哋上去邊度都好，正常程序要核對資料，冇人出嚟做代表，核對唔到」。

工人又指，判頭一向沒準時出糧，而且經常計錯數，對工人生活構成影響，「因為香港生活人哋攞個份糧，我等得你個份糧，但係人哋交租、水電，個啲唔等得你，到期就要交。」

三判公司海洋工程有限公司工程部潘先生回應事件，指追薪工人由四判公司香港榮興工程有限公司負責，上述地盤的項目由3月份開始進行，3月至7月址有按工程進度以支票方式向四判支付工程費用，而7月份因進度不足，根據紀錄出票金額為26,726元。潘代表公司澄清，有如期、如進度繳款，所有資料均有紀錄為證，並不清楚四判公司如何出糧予受影響工人。

建造業總工會權益幹事馮健中指，大判聯力願意先行墊支兩個月薪酬，但需要經勞工處程序。（馬耀文攝）

建造業總工會權益幹事馮健中及吳偉樑先後到現場及勞工處了解事件。據了解，被拖薪工人共有兩批，屬不同分判商的工人。他們分別是20多名玻璃幕牆工，被拖欠約60萬元；另一批是23名水喉工，被拖薪160萬元，部分人被拖糧數日，亦有人拖足兩個月。地盤大判為聯力建築有限公司願意先行墊支兩個月薪酬，但需要經勞工處程序，工人其後已到勞工處登記進行法律程序。《香港01》正就事件向承建商查詢。

勞工處表示，已知悉事件，並已即時聯繫受影響工人的僱主和涉及的總承判商，調停協商解決工人的欠薪問題。在《僱傭條例》下，建造業工人如遭直屬僱主拖欠薪金，可要求總承判商代屬下的承判商支付最初兩個月的欠薪。建造業工人如被拖欠工資或其他僱傭權益，應盡快向勞工處勞資關係科尋求協助。

警方到場跟進，工人在行人路上等候消息。（馬耀文攝）

警方到場跟進，工人在行人路上等候消息。（馬耀文攝）