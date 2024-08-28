大帽山男子突暈倒送院亡　據悉為漁護署人員　上山採植物樣本

今日（28日）上午11時許，警方接獲求助，指2男1女在大帽山上工作期間，一名姓林46歲男子在帽東林徑暈倒。據悉，同行同事見到他右手觸地及呼吸急促，手心有紅印，懷疑他被昆蟲咬到，立即報警求助。飛行服務隊直升機奉召到場，為事主進行急救，發現他有中暑的跡象。直升機隨後將傷者吊起及送往東區醫院搶救，惜最後證實不治。警方現正調查事件。



現場消息指，男子為正當值的漁護署高級農林助理員林建偉，上山採集植物樣本作研究之用。他今日聯同兩名同事上山，一行三人於上午8時於大帽山正門位置出發，於30分鐘後到達距離正門約500米至600位的山坡，開始採集樣本，至事發時間事主突暈倒。

警方現正調查事件。（梁偉權攝）

與事主同行到大帽山的一男一女亦到東區醫院了解情況，其間男子情緒激動，一邊傾電話一邊哭泣，同行女子在旁安慰。其後事主的親友知悉事件後，亦趕至醫院。

警方其後檢查遺體，據悉沒有發現其身體有被昆蟲咬過的傷痕，正調查事主確實暈眩及致死原因。

一男一女與事主同行，事後二人到醫院了解情況。（梁偉權攝）

環境及生態局局長謝展寰、漁農自然護理署署長黎堅明均發新聞稿，表示對於林建偉逝世，表示深切哀悼，並向其家屬致以最深切慰問。林生前在漁護署自然護理分署工作，主要負責在野外採集植物標本及植物鑑別的工作。今早與同事在大帽山郊野公園採集植物標本，其間右手手掌有損傷，並迅即失去知覺，惟送院後證實不治，死因有待調查。

黎堅明表示，林在漁護署服務超過13年，一直堅守崗位，竭誠服務大眾，工作表現優秀，而且深受同事愛戴。對於痛失這位盡忠職守的同事，他感到十分難過和惋惜，並代表部門所有同事向他的家人致以最深切慰問。部門會繼續與林建偉的家人保持緊密聯繫，並提供一切適切的支援及協助，幫助他們渡過艱難的時刻。

死者家屬認屍。（梁偉權攝）