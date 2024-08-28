大帽山漁護職員手傷暈倒亡　入職13年　謝展寰黎堅明楊何蓓茵致哀

46歲漁護署高級農林助理員林建偉，今晨（28日）於大帽山上突然暈倒，送院後不治。林建偉主要負責在野外採集植物標本及植物鑑別的工作，事發時正在當值，與同事在大帽山郊野公園採集植物標本，其間右手現損傷，其後失去知覺，送院後不治。環境及生態局局長謝展寰、​公務員事務局局長楊何蓓茵及漁護署署長黎堅明，均發稿表示深切哀悼，向家人致以最深切慰問，並會盡力向家人提供支援。



警方現正調查事件。（梁偉權攝）

環境及生態局局長謝展寰對於漁農自然護理署高級農林助理員林建偉逝世，表示深切哀悼。

環境及生態局指出，林建偉今日在大帽山郊野公園工作期間右手有損傷，其後失去知覺，送院後證實不治。謝展寰表示，他代表環境及生態局向林的家人致以最深切慰問。局方會盡力為他的家人提供所需支援及協助。

公務員事務局局長楊何蓓茵對林建偉逝世，表示非常難過，並向其家屬致以最深切慰問。該局指出，林建偉服務漁護署超過13年，公務員事務局已經與漁護署聯絡，將盡力協助林的家人廈過這悲痛及艱難的時刻。

漁護署署長黎堅明亦對林建偉逝世深表哀痛，並向其家屬致以最深切慰問。林建偉生前在漁護署自然護理分署工作，主要負責在野外採集植物標本及植物鑑別的工作。他今早與同事在大帽山郊野公園採集植物標本，其間右手手掌有損傷，並迅即失去知覺，同行人員立刻報警求助，惟林送院後證實不治，死因有待調查。

黎堅明指出，林建偉在漁護署服務超過13年，一直堅守崗位，竭誠服務大眾，工作表現優秀，而且深受同事愛戴。對於痛失這位盡忠職守的同事，「我感到十分難過和惋惜，並代表部門所有同事向他的家人致以最深切慰問」。他又稱，漁護署會繼續與林建偉的家人保持緊密聯繫，並提供一切適切支援及協助，幫助他們度過艱難時刻。

一男一女與事主同行，事後二人到醫院了解情況。（梁偉權攝）

事發於今日（28日）上午11時許，警方接獲求助，指2男1女在大帽山上，其中一名46歲男子手有損傷，感到刺痛不適，其後在帽東林徑暈倒。救援人士接報趕赴現場，政府飛行服務隊亦派出直升機，將傷者吊起及送往東區醫院搶救，惜最後證實不治。警方現正調查事件。現場消息指，男子疑有過敏症。

與事主同行到大帽山的一男一女亦到東區醫院了解情況，其間男子情緒激動，一邊傾電話一邊哭泣，同行女子在旁安慰。其後事主的親友知悉事件後，亦趕至醫院。