車CAM直擊｜屯門公路5車意外揭司機醉駕　鐵騎士收掣不及撞車倒地

屯門公路凌晨發生連環車禍。有網民上載一條車CAM影片，顯示今日（29日）凌晨3時半，首先一輛的士攔腰撞向一輛私家車，然後後方一架私家車「飄移」撞向中線一輛私家車，及後再「飄移」衝向快線，撞壆後反彈橫亙路中。



未幾，在另一條凌晨3時41分的車CAM影片可見，一輛電單車沿屯門公路快線行駛，懷疑鐵騎士未有發現前方發生車禍，收掣不及撞向已因事故停泊的私家車，最終飛出電單車倒臥地上待救。意外涉及5車，共5人受傷。



警方接報到場，經調查後，相信3輛私家車及1輛的士分別沿屯門公路中線及快線往屯門方向行駛。至屯門轉車站時，其中一輛私家車切入快線，惟後方2輛私家車收掣不及撞至，最終釀成4車連環相撞。同時，警方發現其中一名收掣不及的28歲姓劉私家車司機「吹爆波」，未能通過酒精呼氣測試，以涉嫌酒後駕駛將他拘捕。

其後24歲非華裔鐵騎士疑未有留意前方發生車禍，收掣不及撞向4輛私家車，最終釀成5車相撞，5人受傷。

鐵騎士手受傷，與其他涉事司機先後送往屯門醫院治理。警方封鎖現場中快線調查。

▼▼▼的士及3私家車相撞車CAM截圖▼▼▼



▼▼▼電單車收掣不及車CAM截圖▼▼▼



救援人員正向倒地受傷的電單車司機急救。(網上圖片)

意外涉及5輛汽車，釀5人受傷。(網上圖片)

意外涉及5輛汽車，釀5人受傷。(網上圖片)

多輛救護車到達車禍現場。(網上圖片)