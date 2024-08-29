機場中跑道地盤六旬男工猝死　結婚逾30載　妻不捨憑字寄意

一名60歲姓馮男工人昨午（28日）於機場三跑道項目工程一地盤突然感到不適，繼而暈倒失去知覺，被送往北大嶼山醫院搶救後惜告不治。馮太向《香港01》記者提到，丈夫身體健康並無「三高」等身體病紀錄，醫生向家人表示死因未明，有待法醫解剖。



馮生馮太少年時期在參加童軍活動認識，結婚逾30年，育有一仔一女，均已出身，近年更喜獲外孫。她形容與丈夫「老夫老妻」，從不吵架。意外發生後，馮太只睡了4小時，寫下一段文字表示對丈夫的思念：「輝，你突然的離開讓兒子，女兒和我都受傷，我們一時接受不了這個事實。」提起時她眼泛淚光。馮太黯然道：「唔覺得佢走咗，今日先有啲（意識）......」

馮太寫下一段文字表示對丈夫的思念，提起時眼泛淚光。（黃煦緻攝）

馮太憶述昨日收到子女電話通知丈夫發生意外，隨即趕到醫院。當時醫生指丈夫死因未明，需有待法醫解剖。馮太指丈夫向來身體健康，沒有「三高」等問題，只是早年曾患胃潰瘍，但早已痊癒，故她也不清楚丈夫突然暈倒原因。

馮太指丈夫為工程公司員工，一星期工作6日，早上5時半就會起身上班。以她所知，馮生在地盤負責協助處理多項工作，會在地盤中「走嚟走去」，猶如雜工。馮太指丈夫所屬工程公司及工權會曾到醫院與她聯絡，她說工友提到丈夫在暈倒前曾提「覺得暈」，隨後便發現他暈倒。現時已與公司溝通，將到機場地盤進行儀式，至於恩恤金就仍有待公司稍後安排。

一名男子在機場中跑道一個地盤暈倒，昏迷送北大嶼山醫院搶救。（羅日昇攝）

事發於昨日（28日）下午約3時38分，警方接報指，一名男子在機場中跑道一個地盤暈倒。救援人員趕至，60歲姓馮男事主已陷昏迷，他被送往北大嶼山醫院搶救，送院時沒有呼吸及脈搏，至下午5時終告不治。

據了解，馮男為地盤泥水工人，今早8時半上班，負責在沙井旁邊，將沙包及泥水吊運到水井內給同事。他原定下午5時下班，惟下午約3時半工作期間突向同事表示不適，之後在沙井旁一個沒有遮蓋的位置休息。

同事約10分鐘後發現馮男失去知覺，於是通知地盤控制室。地盤駐場醫生奉召到場，曾為馮男兩次注射強心針。馮男其後被送院搶救，惜最終不治。

一名男子在機場中跑道一個地盤暈倒，昏迷送北大嶼山醫院搶救。（資料圖片）

機管局回覆《香港01》查詢表示，周三下午約3時，一名負責三跑道項目工程的工人，被發現暈倒於工地範圍，機場救援隊伍接報後即時趕往現場進行急救，並召喚救護服務，救護人員到場後將工人送往醫院治理。工人送院後證實不治。機管局對事件表示遺憾，會聯絡相關承辦商，跟進向死者家屬提供協助的事宜。