36歲孟加拉男持「行街紙」尖沙咀菜檔打黑工　被判囚逾22個月

一名持擔保書的孟加拉籍非法勞工，昨日（28日）在沙田裁判法院被判入獄。入境處表示，調查人員於4月15日進行的反非法勞工行動中，在尖沙咀一個菜檔內，拘捕一名36歲孟加拉籍男子。



被捕時，疑犯正在從事雜務工作。在檢查身分證明文件期間，他出示由入境處簽發不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。及後的調查發現，他為免遣返聲請人士。被捕的非法勞工昨日在沙田裁判法院，被控受遣送離境令或遞解離境令規限下，接受僱傭工作。經審訊後，被判監禁22個月兩星期。

涉案36歲孟加拉男，被判監禁22個月兩星期。（資料圖片）

入境處發言人提醒，根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士，不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年

此外，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰會由原來的罰款35萬元及監禁3年，大幅提高至罰款50萬元和監禁10年，以反映有關罪行的嚴重性。而有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。高等法院曾頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。