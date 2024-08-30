港女大腿綁滿6支茅台僵硬「慢步」　日內多次進出澳門遭海關查獲

澳門海關昨日（29日）公布，破獲一宗香港居民偷運茅台酒入境案。事發於周三（28日）傍晚，一名50歲香港女子多次出入澳門關閘口岸，期間動作僵硬、步履緩慢，引起人員懷疑。人員截查後，發現她大腿綑綁6枝茅台酒，價值逾1萬澳門元。疑犯被澳門當局起訴。



經檢查，海關發現該名女子將6支中國白酒與包裝分拆，分別綁藏於大腿前側及後側。（澳門海關圖片）

周三（28日）傍晚，澳門海關人員在關閘口岸出境旅客檢查區，發現一名通關女子動作僵硬，步履緩慢，懷疑她藏有可疑物品。另外，該名女子同日多次出入境，「旅客篩選輔助系統」判斷其為高頻次、高風險目標旅客。其後，海關人員使用太赫茲人體成像安檢系統，輔助進行初步檢查後，懷疑該名女子綁藏物品，故作進一步詳細檢查。

海關人員最終發現，該名女子將6支中國白酒與包裝分拆，分別綁藏於大腿前側及後側，意圖規避海關檢查。女子聲稱上述貨物於關閘附近購買及自用，但未能提供任何票據。相片顯示，有關白酒為「貴洲茅台酒」。

海關根據《對外貿易法》 向一名香港居民50歲女子作出起訴。海關指，一經處罰，最高可被處罰5萬澳門元，而被查獲的貨物亦會宣告歸澳門特別行政區所有。

檢獲的中國白酒6支，市值逾1萬澳門元。（澳門海關圖片）

澳門海關呼籲，任何人士攜帶物品出入境應遵守相關法律規定，切勿因貪圖利益而從事不法販運活動。澳門海關會持續強化各口岸關檢工作，市民如發現相關違法行為，可透過海關熱線（853）28965001、傳真28965003或電郵info@customs.gov.mo向海關舉報。