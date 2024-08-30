警一連12日港島掃毒拘19人　巡查36間娛樂場所搗兩毒品倉

警方一連12日（8月19至30日）連同4個警區，於港島區展開代號「鋼衣」反毒品行動 ，以「販運危險藥物」、「藏有危險藥物」、「管有第一部毒藥」等罪，拘捕15男4女，包括有13男1女本地人、2男3女非華裔人士，年齡介乎19至62歲。行動中，警方搗破兩個毒品儲存倉，檢獲約兩公斤大麻、60克可卡因及40克氯胺酮（K仔）等，毒品總市值約67萬元。



警方港島總區刑事部署理總督察李健芯交代案件。（陳浩然攝）

警方透過情報主導，「放蛇」及網絡巡邏，出動總區反黑組、機動部隊人員，於香港島各區查牌，截查可疑人士。至目前為止，警方合共巡查36個娛樂場所，包括夜總會、遊戲機中心、桌球室及酒吧，有關行動仍然進行中。警方亦在德己立街及威靈頓街蘭桂坊一帶，派發反毒品宣傳單張給消遣市民。

警方港島總區刑事部署理總督察李健芯指，調查發現，年輕人受到朋輩影響及搵快錢心態，被游說後加入社交群組，受販毒集團招聘，安排去指定地點攞毒品，包裝送貨。年青人單純只為「搵快錢」，並未憶起販毒是嚴重罪行，若一經定罪，最高刑罰判處終身監禁及罰款500萬。

警方提醒市民在娛樂場所消遣時，應保持警覺性，留意周邊發生罪行。（陳浩然攝）

警方提醒青少年，不要受一時貪念或朋輩唆擺，加入販毒活動。行動中，不少案件牽涉大麻。警方續指，隨着大麻在不同國家地區非刑事化，年輕人或會看輕使用大麻的後果。警方重申，大麻是毒品，吸食大麻會對身體及精神，有嚴重和深遠的禍害，青少年干犯毒品罪行必定墮入法網。

市民在娛樂場所消遣時，應保持警覺性，留意周邊發生罪行，包括牽涉毒品、盜竊，或由爭執演變成打鬥事件，一旦遇到應盡快報警求助，萬一有人向你兜售毒品，請盡快向警方作出舉報。警方指，打擊黑社會活動是警務處處長首要行動項目，警方會透過不停巡查娛樂場所，情報主導方式進行執法行動，繼續打擊黑社會以及毒品相關活動。