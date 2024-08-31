荃灣的士司機失蹤　被警尋獲揭涉毒駕販毒　疑搜屋期間掙脫墮樓亡

荃灣發生墮樓案。今日（31日）凌晨約5時，石圍角邨石菊樓住戶聽到巨響，見到一名男子昏迷倒卧石菊樓對開地面，於是報警，救護員接報到場，將事主送往仁濟醫院進行搶救，最終不治。警方證實，男事主事前因涉「販毒」及「在藥物影響下駕駛」被捕，在警員調查期間墮樓身亡。



消息稱，52歲姓林男事任職的士司機。昨日（30日）下午4時許，林男外出工作，數小時後向妻子發短訊疑意圖輕生，妻子感擔心報警求助。新界南總區衝鋒隊人員於昨晚10時許，在荃灣區尋獲林男，但在其的士前座乘客位發現懷疑毒品。新界南總區交通部人員到場為其作出「快速口腔決液測試」，結果呈陽性反應，但林男拒絕提供血液樣本，人員遂將他拘捕。

人員其後將林男押返上址單位搜屋，其間林男懷疑突然掙脫，衝到大廈走廊一躍而下。消息指，有人近日疑因感情問題及財政問題感不開心。

警員到場調查。（李家傑攝）

警方表示，於昨晚7時54分接獲林男的妻子報案，指與他失去聯絡。警員接報到場，在荃灣涌道18號發現林男及其的士，並在車內檢獲少量懷疑氯胺酮及懷疑可卡因，林男則未能通過快速口腔液測試。

警方初步調查後，以涉嫌「販毒」及「在藥物影響下駕駛」拘捕林男。警員其後與林男在石圍角邨石菊樓一單內調查期間，林男墮樓，昏迷被送往仁濟醫院治理，其後被證實死亡。警方正調查其墮樓原因，案件交由新界南總區重案組跟進。

荃灣石圍角邨石菊樓發生墮樓案。（李家傑攝）

警員封鎖現場調查。（李家傑攝）

警員到場調查。（李家傑攝）

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