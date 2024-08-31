國泰客機引擎高雄現火光｜國泰﹕無人受傷　乘客轉乘同日其他航班

台媒報道，高雄機場一架國泰航空CX431班機，原訂今早（31日）11時20分起飛往香港，但疑因引擎故障傳出，導致後續滑回22號登機門。網上有影片可見該客機在跑道滑行準備起飛時，右邊引擎出現火光。國泰航空表示，CX431班機原定於8月31日上午11時20分從高雄出發飛往香港，在跑道準備起飛時引擎出現技術問題，需要終止起飛返回停機坪，事件中沒有乘客及機組人員受傷。



受影響乘客將獲安排轉乘同日其他航班前往目的地。在等候期間，國泰航空亦已向乘客派發餐券。

國泰航空又指，每一個決定都以客戶和機組人員的安全為首要考慮。對於受影響的客戶帶來的不便，國泰航空深表歉意，並感謝他們的理解。

班機在跑道上停滯。（網上圖片）

班機在跑道上停滯。（網上圖片）

台媒報道，有民眾在Facebook社團「高雄機場航空器資訊交流」分享這次事件，疑似故障飛機型號為A330-343、國泰航空CX431班機在跑道上停滯。

社交平台threads上流傳的影片，可以聽到飛機在滑行時約莫10秒的時候，突然出現兩聲爆炸聲，另根據網傳圖片飛機左側引擎附近出現火光。

機上乘客分享，當下聽到「碰」劇烈聲響，疑似是2號引擎發生問題，飛機緊急滑回22登機門，另有當時在機上的旅客留言「機長廣播說二號引擎的問題」，滑回跑道後，機務員馬上圍過去檢查。

值得關注的是，許多台媒指出，照片中可見飛機引擎處疑似有破洞。但據了解，該洞是引擎的推力反向器（反推），用以降落之後減速，非引擎故障所致。

該架飛機的引擎疑似故障。（高雄機場航空器資訊交流）