誤信塔羅IG　女子與假占卜師「性交轉運」兼失$40萬　警拘兩男女

香港再現「性交轉運」騙案！一名女子誤信一個聲稱提供塔羅占卜服務的Instagram帳戶，獲安排與假占卜師會面。對方要求受害人與其進行性行為「轉運」，再誘騙受害人開設高回報投資戶口，使其損失共40萬元。假占卜師食髓知味，要求再度發生性行為及加大投資金額，女受害人方醒覺被騙及報警。



警方經調查後以涉嫌「以虛假藉口促致他人作非法的性行為」及「串謀詐騙」拘捕假扮「占卜師」的38歲本地男子，以及操控涉案IG帳戶的25歲本地女子，搜查位於觀塘一棟商業大廈3個單位。警方相信，該犯罪團伙營運約一個月，暫時未得悉有更多受害者牽涉在內，會繼續調查。



IG帳戶占卜服務轉介「性交轉運」 再變投資騙案

警方周四（29日） 晚上約7時接獲一名女受害人報案，指在一個聲稱可以提供占卜服務的IG帳戶介紹下，認識一名自稱「占卜師」的男子。該名男子訛稱可以透過發生性行為，以改變受害人命運，俗稱「性交轉運」，繼使誘使女受害人於8月28日凌晨，在她的牛頭角住所內，與他發生性行為。

同日下午，男「占卜師」帶女受害人到觀塘區的一座商業大廈內，誘騙受害人以約30萬元現金，開設高回報投資戶口，並以信用卡消費購買10萬元購物券。男子其後要求受害人加大投資金額，並要求再次發生性行為，受害人感到被騙，於是報警。

犯罪團伙觀塘商廈單位內 搜出大量避孕套

秀茂坪警區刑事調查隊第7隊隨即接手調查，於接獲報案數小時後，拘捕涉案38歲本地男子，涉嫌「以虛假藉口促致他人作非法的性行為」及「串謀詐騙」罪。警方相信，案件涉及有組織犯罪團伙，再交由重案組跟進。

秀茂坪警區重案組第二隊接手案件後分析閉路電視，再鎖定犯罪團伙一名女骨幹成員，昨日（30日）下午持搜查令，到位於觀塘同一棟商業大廈搜查3個單位，並拘捕一名正在離開單位的25歲女子，相信她為涉案IG帳戶和犯罪團伙的操控人。警方在單位搜出料屬犯罪得益的約2萬港元現金、不同類型占卜用品、銀行卡、電話卡、電腦設備、記帳簿、點鈔機及大量避孕套。

租用3商廈單位圖擴規模 「隔空施法」每次收費數百至數千

警方相信，該犯罪團伙營運約一個月，先在網上提供塔羅占卜服務作招徠，聲稱可以隔空施法，改變受害人命運，之後操控人再安排假占卜師與受害人會面。占卜師會以「性交轉運」誘使受害人發生性關係，再哄騙受害人向詐騙集團投資大量現金，或以信用卡及買取現金信用券。其間騙徒亦會要求受害人提供個人資料，包括身份證，工作證等，聲稱作占卜之用。

警方指，涉案團伙近日租用3個商廈單位，以擴充規模。警方相信已瓦解該團伙，拘捕行動會仍然繼續，暫時未得悉有更多受害者牽涉在內。

秀茂坪警區刑事總督察文卓禧指，騙徒訛稱隔空施法幫事主改變命運，每次以轉數快收費幾百元至幾千元不等，從而獲知受害人在感情、財務方面上的困難，不法之徒獲取受害人信任後，以性交轉運作幌子，作出非法性行為，更甚提出安排風險高回報投資，誘騙受害人交出大量現金，令受害人蒙受身心損失。

警方呼籲市民時刻保持警惕，提防陌生人，特別在網絡上認識素未謀面的人；如有懷疑盡快與親友諮詢或報警求助。如有任何市民曾以類似手法被騙取財物或金錢，或有相關資料提供，請致電3661 6246與調查人員聯絡。