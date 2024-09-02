國泰：現全球首宗A350航機引擎零部件故障　今明24對來回航班取消

今日（9月2日）凌晨，國泰航空一班由香港飛往瑞士蘇黎世（編號：CX383）的A350空中巴士，起飛後不久引擎警告燈亮起，懷疑發生火警，其後安全折返香港國際機場，無釀傷亡。 國泰今晚發出聲明，指是次A350航機引擎零部件故障，為全球首例，正徹查旗下所有48架A350航機，今明兩日24對來回航班要取消，並就事件致歉。



涉事由香港飛往瑞士蘇黎世（編號：CX383）客機，今日（9月2日）凌晨折返香港機場。(圖片來源：Flightradar24.com)

國泰航空表示，今日淩晨前往蘇黎世的CX383航班折返香港，經檢查該A350航機後，發現引擎零部件故障。公司一直遵守引擎製造商所有維修規定，並執行嚴謹的維修程序，以確保機隊運作安全。是次A350航機引擎零部件故障，為全球首例。

國泰已立即通報飛機、引擎製造商及相關監管機構。為安全起見，即時檢查旗下所有48架A350航機，徹查程序現正在進行，並將於今日內完成。至今，國泰發現若干相同的引擎零部件需要更換，現正全力於海外採購並運送到本港，以協助維修工作。

涉事由香港飛往瑞士蘇黎世（編號：CX383）客機，今日（9月2日）凌晨折返香港機場。(圖片來源：Flightradar24.com)

由於部份航機需停飛數天維修，因此航班亦需作出調動。為盡量減輕對顧客的影響，國泰會盡早發出航班更改通知，亦會主動提供其他航班選擇。

目前，國泰已取消今明兩日24對來回航班，並已通知所有受影響顧客，以及提供其他航班選擇。至於其餘的航班調動，將於明天盡早發布最新消息。顧客請瀏覽cathaypacific.com以獲取最新航班資訊。

涉事由香港飛往瑞士蘇黎世（編號：CX383）客機，今日（9月2日）凌晨折返香港機場。(圖片來源：Flightradar24.com)

國泰工程部董事彭傑夫表示，國泰所有決定都以顧客及員工的安全為首要考慮。現正徹底檢查每架A350航機，通過檢測的航機將會復飛，而其餘的航機將即時展開維修。

與此同時，已知會香港民航處、飛機和引擎製造商，並跟進後續事宜。我們謹就事件帶來的不便向顧客衷心致歉，並感謝他們的體諒。

涉事由香港飛往瑞士蘇黎世（編號：CX383）客機，今日（9月2日）凌晨折返香港機場。(圖片來源：Flightradar24.com)

案發於今日（9月2日）凌晨，涉事航班為CX383，由香港（HKG）前往瑞士蘇黎世（ZRH）。該航班於香港時間今日凌晨零時07分，由香港國際機場南跑道（07R）起飛，惟當航機起飛不久，機師發現有警示燈亮起，懷疑引擎起火。

機師立即通知香港空中交通管制人員，要求折返香港，機場消防及救護車接報後，隨即出動前往北跑道戒備。由於航機剛剛起飛不久，有超重之虞，故須執行空中放油程序，期間在香港以南上空盤旋。大約本地時間凌晨1時40分，航班在香港機場北跑道（07L）安全降落。國泰航空隨即安排新一批機組人員以另一架航機營運CX383航班，已於早上5時17分啟程。在等候期間，已安排乘客於貴賓室休息及派發餐券。

涉事由香港飛往瑞士蘇黎世（編號：CX383）客機，今日（9月2日）凌晨折返香港機場。(圖片來源：Flightradar24.com)

涉事由香港飛往瑞士蘇黎世（編號：CX383）客機，今日（9月2日）凌晨折返香港機場。(圖片來源：Flightradar24.com)