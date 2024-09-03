深圳灣大橋車墮海｜欄杆高四呎　警指無閉路電視　籲提供資料

深圳灣大橋發生奪命交通意外，一名海關人員駕車前往深圳灣管制站時失事，連人帶車墮海。救援人員耗時逾3小時，出動消防蛙人乘水警橡皮艇前往現場，在約2米水深發現涉事車輛，蛙人破窗救人。被困關員獲救出時已陷昏迷，頭部受傷流血，被送至流浮山碼頭上岸，再由救護車急送天水圍醫院搶救，惟送院不治。



據了解，警方及政府化驗師在場調查「度尺」，得悉深圳灣大橋涉事欄杆高約4呎。

政府化驗師正在蒐集現場情況，包括度欄杆高度等。(李家傑攝)

深圳灣大橋有車輛衝落海，被困者獲救送至流浮山碼頭，其頭部受傷流血，陷入昏迷，須進行心外壓急救。（王譯揚攝）

警方新界北總區交通部調查及支援組總督察徐永麟表示，案件列作「致命交通意外」跟進，死者為一名海關職員。他指，9月2日晚上9時18分，警方接獲深圳灣大橋南行駕駛人士報案，發現北行線往內地方向，有白色私家車發生意外。警方交通部、衝鋒隊人員，聯同水警、消防及飛行服務隊到場搜救。其中在警察方面，出動了80人進行搜救。

徐續指，警方在上址快線發現兩條車軚痕、慢線發現道路維修路牌撞毀，而近海欄杆亦被撞毀，相信私家車已跌落大橋下。經消防搜救後，事主於凌晨1時30證實死亡，案件交由 新界北交通意外特別調查組第二隊跟進。徐稱，警方會依循司機的精神狀態、行車速度、機件等進行調查，政府化驗師亦會協助，稍後會吊走私家車化驗確定意外成因。由於上述路段並無閉路電視，未有片段可以還原意外過程，故呼籲如有資料人士，請電3661-3800與調查人員聯絡。

被問及上述路段為何會放有電子指示牌，徐回應指，上述路段並無工程進行，而在現場放置的電子指示牌，當時已熄機，並無運作。其擺放位置有承建商跟進，符合法例要求。至於肇事車輛是否海關車輛，因車輛仍在海中，故須要吊起後才能作確定。此外，上址路段時速限制為100公里，事發時路面乾爽。至於事主身體狀態，則要留待法醫報告。

深圳灣大橋橋面上有大批救援車輛。(李家傑攝)

消防處署理消防區長謝德華指，消防處於昨晚9時16分，接獲深圳灣大橋近燈柱BD3757發生交通意外，指一輛私家車撞欄墮海。消防人員於晚上9時26分，即接報後10分鐘到場 。消防處共派出11架消防車、6消防船 、5輛救護車，共61名消防員、救護員，包括潛水隊、公路及鐵路拯救專隊人員等。

消防海務及潛水區，負責水底救援，派出兩隊潛水隊人員搜救，於晚上11時38分發現肇事車輛，傷者在司機位內，配戴安全帶，車身變型。至今日（3日）凌晨零時零分，潛水人員經天窗將其救出，經由水警快艇送往流浮山碼頭，再由救護車送院。消防指，當時水淺昏暗，水深僅2米，呈水退情況，能見度極低，救援有難度，救援過程期間，共使用了兩艘快艇及一架海上救援電單車。

救護監督黎博聞表示，搜救行動中共派出3架救護車、1架救護電單車、1架快速應變車到場。於今日凌晨零時43分，從水警快艇接手傷者，當時已無呼吸脈搏，送往天水圍醫院後，於凌晨1時30分證實不治。

消防、救護及警方人員講述救援過程。(李家傑攝)

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事發於周一（2日）晚上約9時18分，警方接獲一名由男子報案，指在駕車時，深圳灣大橋上目擊一輛由香港駛往內地方向的私家車懷疑失控撞欄，之後「消失」，感擔憂下報警求助。

水警、消防及飛行服務隊接報趕至現場，在現場發現有煞車痕和一個車胎。從政府「香港出行易」的道路監察畫面見到，多輛警車停在橋面，部分行車線封閉以助搜救。據知，涉事車輛為海關車輛，一名入職25年的關員當時正駕車往深圳灣口岸當更，其間失控撞向一個路壆的電子顯示牌，再全車彈起飛越橋邊欄杆墮海，欄杆頂部留有擦撞痕跡。

消息稱，及至接近周二（3日）凌晨零時，救援人員在橋下附近海底尋獲涉事汽車，並發現有人被困車內。有蛙人在水中拯救、直升機則在海面懸停候命。車上關員其後由蛙人破窗救出，他獲救時昏迷，血流披面，被送至流浮山碼頭後，再由救護車急送天水圍醫院搶救。

深圳灣大橋橋面上有大批救援車輛。(李家傑攝)

消防車及救護車在流浮山碼頭候命。(王譯揚攝)

深圳灣大橋往內地方向懷疑有車墮海，救援人員到場搜救。（香港出行易）

深圳灣大橋往內地方向懷疑有車墮海，大批救援人員到場搜救。（網上片段截圖）

深圳灣大橋往內地方向懷疑有車墮海，救援人員到場搜救。（王譯揚攝）