警西貢展開5日跨部門反爆竊行動　上山搜查疑犯可能匿藏的位置

為防範爆竊案件，西貢分區警務人員於上周五至本周二（8月30日至9月2日）統籌進行一連5日、代號為「捲聲」之跨部門反爆竊行動。行動期間，西貢分區鄉村巡邏隊人員，聯同東九龍機動部隊巡查區內爆竊案黑點，以及搜查疑犯可能匿藏於山上的位置，東九龍總區無人機隊亦派出無人機作出高空偵察。



此外，西貢分區軍裝巡邏小隊亦聯同東九龍總區機動部隊及警犬隊，於西貢市中心及主要幹道進行高姿態巡邏，並在不同時段於特定位置設立路障截查可疑車輛。

而為加強警民合作、提高居民的防罪意識及深化鄰里守望關係網絡，黃大仙警區警民關係組人員聯同多名西貢區區議員、西貢區撲滅罪行委員會，以及蠔涌村村代表於區內進行防罪宣傳及教育活動，並邀請居民參加西貢分區所推行的 「西貢鄰里守望計劃」。該計劃透過即時通訊程式發放最新防罪資訊予已登記的區內居民，冀提高居民的警覺性和防罪意識。西貢分區人員亦向村屋住戶派發小型防盜警報器，冀進一步協助區內村屋住強化防盜裝置。

西貢分區人員將繼續與社區維持緊密溝通，以防止及打擊爆竊案件，保障市民的生命財產。警方亦鼓勵巿民及物管保安人員與警方保持緊密聯繫，並加強住宅保安防盜措施，妥善保管貴重財物，以免讓匪徒有機可成乘。

警方呼籲西貢區內居民，如發現任何可疑人或情況，可致電西貢分區鄉村巡邏隊24小時熱線 61480658提供資料；如情況危急，則應立即致電999報警求助。