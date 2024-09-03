海關截歷來最大馬力走私快艇拘5內地男　檢10噸急凍和牛值$2100萬

海關昨晚（2日）於南丫島一帶水域反走私，出動兩艘高速截擊艇，截獲一艘沒有開啟航行燈的大馬力快艇，檢獲達10噸懷疑貴價走私急凍和牛，市值約2,100萬元，船上5人被捕。海關指，涉案快艇備有6副舷外引擎，總輸出高達1,960匹馬力，是海關首次截獲用作走私用途的最高速快艇，相信和牛走私往內地，逃避高達貨價兩成的稅率。



涉案快艇備有6個舷外引擎，總輸出高達1960匹馬力，是海關首次截獲用作走私用途的最高速快艇。（羅日昇攝）

昨晚時份，關員在南丫島以西發現一艘沒有開啟航行燈的快艇，高速向香港以南水界往內地方向駛去，立即派出兩艘高速截擊艇追截，期間不斷要求對方停船，惟該船仍加速往南駛走，罔顧海上航行安全，關員遂採取強行登船策略，將其截停及搜查，發現一批懷疑走私貨物，船上人士未能提供載貨清單及任何貨物文件，人員隨即拘捕船上5名（22至36歲）內地男子。

行動中，海關檢獲達10噸懷疑貴價走私急凍和牛，市值約2,100萬元。（羅日昇攝）

海域調查組督察張宇軒稱，關員檢獲10噸懷疑走私高價冷凍和牛牛肉，估計市值共約2,100萬元，但船上沒有任何冷凍設備，外露放在船艙內。根據坊間資料，相關和牛每公斤售價約港幣2,000元，海關估計凍肉走私回內地，目的逃避內地貨價高達兩成的稅率；其次亦為逃避內地對進口肉類的監管，包括進口許可證及相關部門的嚴格檢測。海關現正追查凍肉來源；案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

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海關港口及海域科海域突擊及策略規劃組高級督察林明康指，涉案大馬力快艇備有6副大馬力舷外引擎，總輸出高達1,960匹馬力，是海關首次追截到用作走私用途的最高速快艇，該船沒有配備航行燈，逃走期間以時速50海里在海上左穿右插，嚴重危害其他航行船隻安全，海關遂運用截撃策略令快艇減慢，在確保安全的情況下，登船截停。

涉案快艇備有6個舷外引擎，總輸出高達1960匹馬力，是海關首次截獲用作走私用途的最高速快艇。（羅日昇攝）

海關強調，執法行動絕不鬆懈，將繼續嚴厲打擊海上走私活動，積極運用風險管理及情報主導執法策略，適時開展針對性的反走私行動，全力遏止相關活動。

海關提醒，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可判罰款200萬元及監禁7年。市民可致電海關24小時熱線2545-6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。