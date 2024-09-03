涉網上賣含類固醇美白產品　警拘37歲女　衞生署籲停用並銷毀

一款名為「88 Total White Underarm Cream」外用美白產品，被發現含有未標示受管制的藥物成分，包含「倍他米松戊酸酯」類固醇藥物。行動中，一名37歲女子涉嫌非法售賣未經註冊藥劑製品及第1部毒藥被警方拘捕。



衞生署在市場監測期間，透過一個網上銷售平台獲得一款，名為「88 Total White Underarm Cream」外用美白產品樣本作化驗。政府化驗所的檢驗結果顯示，該產品樣本含有《藥劑業及毒藥條例》（第138章）（《條例》）下的第1部毒藥「倍他米松戊酸酯」。有關產品亦懷疑屬未經註冊藥劑製品。衞生署的調查仍在進行。

一款名為「88 Total White Underarm Cream」外用美白產品，被發現含有未標示受管制的藥物成分，包含「倍他米松戊酸酯」類固醇藥物。（衞生署提供）

「倍他米松戊酸酯」是用於治療炎症的類固醇藥物，不適當使用類固醇會引致皮膚問題及系統性的副作用如滿月臉、高血壓、高血糖、皮膚萎縮、腎上腺機能不全和骨質疏鬆等。含有「倍他米松戊酸酯」的產品屬處方藥物，須在醫生指示下使用，亦只可在註冊藥劑師監督下於藥房憑醫生處方購買。

衞生署發言人強烈呼籲市民，切勿購買或使用成分或來歷不明的產品。所有已註冊的藥劑製品於包裝上須附有香港註冊編號，格式為「HK-XXXXX」。未經註冊藥劑製品的安全、素質及效能均未獲保證。

已購買相關產品的市民應立即停止使用，如有疑問或用後感到不適，應徵詢醫護人員的意見。市民可於辦公時間內，將有關產品交予位於九龍彌敦道345號永安九龍中心18樓1804-06室的衞生署藥物辦公室銷毀。

根據《條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款10萬元及監禁兩年。