越南飛韓國旅客暈倒　越捷航空：緊急醫療事故　機組果斷轉降香港

越捷航空周三（4日）一班從越南飛往南韓的航機上，據報一名47歲女乘客，在飛機上突然暈倒。航機其後於下午4時許，緊急轉解香港國際機場，救護員到場為女事主急救，再送往北大嶼山醫院，惜搶救後仍證實不治。



越捷航空回覆《香港01》時表示，涉事航班為VJ860，從胡志明市⾶往⾸爾途中，因突發醫療緊急情況，改道降落⾄香港，機組⼈員迅速應對事件。



事發在越捷航空編號VJ860的航班 。（資料圖片)

越捷航空發言人指，該航班於越南當地時間下午12時50分起⾶，隨後出現緊急醫療事故，需要立即處理。機組⼈員立即聯繫機上醫⽣和護⼠進⾏初步診斷，並果斷地將航班改道降落⾄最近的香港國際機場，以最快速度與當地機場溝通，並確保乘客的安全。

該航班於本港時間下午4時10分，緊急降落香港國際機場。機組⼈員與香港機場⼈員密切協調，確保受影響乘客及其家屬能夠迅速通過入境檢查，隨即安全送往附近醫院接受治療。在完成醫療程序後，航班於本港時間晚上6時40分重新啟航，航班延誤約3⼩時。

越捷航空對於是次醫療事故，為受影響乘客致歉。發言人指，越捷⾼度重視每⼀位乘客的健康與安全。強調航空公司機組⼈員經過專業訓練，能夠有效迅速應對各類緊急情況，將乘客放在第⼀位。

涉事航班於4日下午6時40分重新出發，從香港前往韓國。（flightradar24 網頁截圖）

一班從胡志明市飛往首爾的航班上，一名54歲女乘客在飛機上突然暈倒，航班需於香港國際機場急降。（flightradar24 網頁截圖）

警方表示，（4日），下午4時16分接獲報案指，一名越南籍47歲女子，疑於一客機機艙內暈倒。救護人員接報到場，女事主昏迷被送往北大嶼山醫院治理，其後被證實死亡，死因有待驗屍後確定。

機管局證實，有關航班於下午約4時降落。