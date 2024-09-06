法拉利超速被警截獲　46歲司機曾撞死人兼永久停牌　再涉5罪被捕

一名46歲男子因多次違反交通規例而被罰永久停牌，當中一次涉及危險駕駛引致他人死亡。惟有人不知悔改，再次妄顧人命違例駕駛。昨日（5日）打風期間該男子駕駛法拉利跑車，在屯門公路超速飛馳，結果被警方交通部偵緝到，截獲拘捕。



警方稱，新界南總區交通部執行及管制組特遣隊人員昨日（9月5日）下午在區內進行反超速行動，其間偵測到一輛跑車在屯門公路近汀九橋，以超越兩倍路面限速的速度高速行駛，嚴重影響其他道路使用者安全，警員遂將車截停。

涉事跑車事後被拖走。（警方圖片）

經調查後，人員發現該名46歲姓黃男司機較早前曾因一宗危險駕駛引致他人死亡、危險駕駛及多次停牌駕駛而被永久停牌。事件中該名司機亦未能通過快速口腔液測試及拒絕提供血液樣本作進一步藥物測試，他涉嫌危險駕駛、停牌期間駕駛、無牌駕駛、駕駛時未有第三者保險及拒絕提供血液樣本作藥物測試被捕。

他已被暫控一項危險駕駛、一項停牌期間駕駛、一項無牌駕駛、一項駕駛時未有第三者保險及一項拒絕提供血液樣本作藥物測試罪，明日（7日）上午於沙田裁判法院提堂，案件交由新界南總區交通部執行及管制組特遣隊跟進。

男子在屯門公路駕駛法拉利超速，被揭發停牌期間駕駛。（警方圖片）

警方稱，對打擊此等罔顧其他道路使用者安全的不負責任行為絕不手軟，並予以嚴厲譴責；呼籲駕駛人士，危險駕駛、停牌期間駕駛及藥後駕駛屬嚴重罪行，一經定罪會被判處入獄，切勿以身試法。

警方會繼續在各區進行執法打擊酒後駕駛、非法賽車、非法改裝車輛及其他交通違例事項。透過嚴厲交通執法行動以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。

被捕男子於2017年曾駕駛偷來的電單車，在葵涌道逆線飇馳被警方隱影戰車截獲。（資料圖片/ 賴南秋攝）

翻查資料，涉案男司機犯案纍纍，大部份是交通規例，包括危險駕駛及車禍後不顧而去，為此他曾被判處入獄及永久停牌，但之後仍然多次駕車出事。

其中2017年11月25日凌晨時份，警方新界南交通部特遣隊駕駛隱形戰車在葵涌巡邏，其間在青葵公路發現一輛電單車超速飛馳，遂響警示燈追截。鐵騎士駛入葵涌，左穿右插，多次衝燈、逆線狂飆，其後駛入華泰路，直闖勵敬懲教所，並於斜路失控翻側。鐵騎士棄車逃走，終被警員追至制服拘捕。

男子多次干犯交通規例，妄顧人命。圖為2017年他駕駛偷來的電單車，逆線飇車被截獲。（資料圖片/ 賴秋南攝）

另外﹐早於2007年11月5日，他在停牌期間駕駛一輛私家車，在柴灣大潭道追撞一輛綿羊仔電單車，26歲女乘客慘死。惟男司機沒有停車，剷上安全島撞鐵欄及一名過路的休班救護員，不顧而去。警方事後在旺角一單位將他拘捕，經審訊被判處22個月2星期，停牌至2015年。可是出獄後他持續干犯交通規例，包括逆線行車等。