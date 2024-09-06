元朗幼貓匿引擎｜愛協播貓叫聲成功引誘　貓咪周身蚤　或安排領養

今（6日）午約1時40分，3號風球下，一隻貓被發現匿藏於元朗公園南路一輛私家車引擎內，消防花兩小時才將其救出，交由愛護動物協會人員處理。愛協指，幼貓被困狹窄車件內，經播放預錄貓叫聲，成功引貓出來，獲救幼貓健康狀況正常，但身上有多隻跳蚤，獸醫已為其處理，將安排暫養父母照顧或到領養部尋家。



消防到場營救。（讀者鄧小姐提供）

幼貓被困狹窄車件 播預錄貓叫聲引貓

愛護動物協會表示，愛協督察今午抵達現場，聯同消防使用內窺鏡，發現一隻年幼雌性家貓被困在車輛組件部分的中間位置。基於車輛的設計，手或其他工具均不能伸入幼貓身處的位置。經商量後，決定利用預錄貓叫聲吸引幼貓走到較闊落的車頭位置並嘗試捕捉。經過多次嘗試後，貓隻由頭轆位置離開車輛，同時由守候在頭轆旁的消防員成功捕捉。

身上有多隻跳蚤 情況穩定後或安排領養

愛協督察已將貓隻送往愛協青衣中心，並交由獸醫檢查。貓隻健康狀況正常，但身上有多隻跳蚤。愛協獸醫已為貓隻處理身上的跳蚤，貓隻暫時留在醫院有待觀察，其情況穩定後將安排暫養父母照顧或到領養部尋家。

事發於今（6日）午約1時40分，一名陳（45歲）男司機報案，指發現一隻貓匿藏於其停泊在元朗市中心公園南路近御豪山莊的私家車引擎內。消防趕抵設法營救，最後在下午約3時40終將貓貓救出，交由愛協人員處理。

《香港01》獲得現場救援影片及相片，可見多名消防員圍着車身，有人打開車頭蓋檢查引擎、亦有人員伏在地上檢視車底；愛協人員同時持寵物「飛機籠」在旁戒備。消防員最後從左前輪罅隙中，成功救出貓貓，迅速將其放入「飛機籠」。