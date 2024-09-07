兩月第二宗　山頂群樂居再有獨立屋遭爆竊　賊人撬夾萬掠$8萬手錶

港島山頂群樂居兩個月內發生第二宗獨立屋爆竊案。現場是加列山道51至53號群樂居，共有10幢獨立屋。今日（7日）凌晨1時許，男戶主和家人用膳後返回其獨立屋住所，發現窗戶和大門被撬開，主人房的夾萬更被撬爛，掏空內裡財物，於是報警。警方到場調查，相信賊人由露台窗戶潛入單位犯案。



外傭在場協助調查。（李家傑攝）

是次遇竊的獨立屋外泊有一輛Tesla，相信戶主持有。（李家傑攝）

據了解，男戶主與妻兒同住，並僱有外傭；夾萬內財物是女戶主所有，但她目前外遊，詳細損失有待點算。

警方表示，今日（7日）凌晨1時59分，接獲71歲張姓男子報案，指發現山頂加列山道獨立屋住所窗戶懷疑被撬開，屋内有搜掠痕跡，懷疑遭到爆竊。警員接報到場，經初步點算，相信有一隻約8萬元的手錶不翼而飛，案件列爆竊，交由中區刑事調查隊第五隊跟進，暫未有人被捕。

據了解，今次失竊手錶屬於卡地亞（Cartier）女裝錶。警方翻查閉路電視後，相信賊人於昨晚（6日）近8時，經花園入屋盜去財物。

上次遇竊的獨立屋繼續搭建棚架。（李家傑攝）

今年7月10日晚上，群樂居另一幢正搭建棚架的獨立屋警鐘鳴響，保安公司聞訊報警，警員接報到場，發現單位有窗戶被撬,，屋內數處有搜掠痕跡，由於當時屋內只有外傭，屋主案發時並不在家，未知損失。