兩月第二宗 山頂群樂居再有獨立屋遭爆竊 賊人撬夾萬掠$8萬手錶
撰文：凌逸德
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港島山頂群樂居兩個月內發生第二宗獨立屋爆竊案。現場是加列山道51至53號群樂居，共有10幢獨立屋。今日（7日）凌晨1時許，男戶主和家人用膳後返回其獨立屋住所，發現窗戶和大門被撬開，主人房的夾萬更被撬爛，掏空內裡財物，於是報警。警方到場調查，相信賊人由露台窗戶潛入單位犯案。
據了解，男戶主與妻兒同住，並僱有外傭；夾萬內財物是女戶主所有，但她目前外遊，詳細損失有待點算。
警方表示，今日（7日）凌晨1時59分，接獲71歲張姓男子報案，指發現山頂加列山道獨立屋住所窗戶懷疑被撬開，屋内有搜掠痕跡，懷疑遭到爆竊。警員接報到場，經初步點算，相信有一隻約8萬元的手錶不翼而飛，案件列爆竊，交由中區刑事調查隊第五隊跟進，暫未有人被捕。
據了解，今次失竊手錶屬於卡地亞（Cartier）女裝錶。警方翻查閉路電視後，相信賊人於昨晚（6日）近8時，經花園入屋盜去財物。
今年7月10日晚上，群樂居另一幢正搭建棚架的獨立屋警鐘鳴響，保安公司聞訊報警，警員接報到場，發現單位有窗戶被撬,，屋內數處有搜掠痕跡，由於當時屋內只有外傭，屋主案發時並不在家，未知損失。