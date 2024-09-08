新娘潭路冧山泥︱路政趕工冀盡快開一條線　56K綠van臨時加站疏導

超強颱風「摩羯」襲港後餘波未了，本港天氣持續不穩，新娘潭路近三担籮今早（8日）6時許發生山泥傾瀉，面積達17米乘16米，有燈柱被壓彎，來回線全封。路政署表示，已派出維修工程師、道路維修承建商聯同土力工程處到場視察；承建商亦出動大量大型機械協助清理，冀盡快開通其中一條行車線。由於九巴275R號線要停駛，運輸署指，今午2時30分至下午6時30分，56K專線小巴會臨時來往鹿頸及烏蛟騰。



路政署表示，承建商出動大量大型機械，協助清理倒塌在斜坡面和路邊的沙泥，以期盡快開通受影響路段的其中一條行車線。（路政署facebook）

運輸署指，因山泥傾瀉，新娘潭路（來回方向）近三担籮的全線，仍然封閉。受影響九巴巴士第275R號線，暫時停駛。另外，今午2時30分至下午6時30分，專線小巴第56K號線，將臨時提供來往鹿頸及烏蛟騰的服務，班次每30分鐘一班，車費每單程$5.6。駕駛人士請考慮改用其他道路。

路政署表示，承建商已出動大量大型機械，協助清理倒塌在斜坡面和路邊的沙泥，以期盡快開通受影響路段的其中一條行車線。（路政署facebook）

路政署表示，今早接報指新界新娘潭路近三担籮上方的斜坡（編號：3SE-B/C90）發生較大型的山泥傾瀉，導致該路段來回兩條行車線，需全線臨時封閉。署方接報後，即時派出維修工程師和道路維修承建商聯同土力工程處到場視察。

消防人員在署方和承建商協助下，在現場進行搜索工作，確保沒有汽車和市民被山泥活埋、以及土力工程處完成評估斜坡的狀況，在安全情況下，承建商隨即出動大量大型機械協助盡快清理倒塌在斜坡面和路邊的沙泥，以期盡快開通受影響路段的其中一條行車線。路政署指，會持續監察現場情況，並會更新新娘潭路山泥傾瀉個案的有關情況。

土力工程處表示，該山泥傾瀉的面積約17米乘16米，據初步視察，這次山泥傾瀉是由近日持續大雨所導致。（土力工程處facebook／Geo Channel 土力場 ）

土力工程處表示，已即時派員到場視察，協助處理事件。該山泥傾瀉的面積約17米乘16米。據初步視察，這次山泥傾瀉是由近日持續大雨所導致。消防員已完成搜索，確認無人被困，事件並無造成人命傷亡。路政署已開始進行所需的緊急斜坡工程，以儘快在安全的情況下重開路面。

處方提醒，與颱風魔羯相關的雨帶仍有機會繼續影響本港，市民應保持警覺，並盡量遠離斜坡；而昨日至今日下午3時，土力工程處亦沒有接獲其他山泥傾瀉報告。

路政署表示，承建商已出動大量大型機械，協助清理倒塌在斜坡面和路邊的沙泥，以期盡快開通受影響路段的其中一條行車線。（路政署facebook）

新娘潭路近三担籮山泥傾瀉，阻礙來回行車線。(Bosco Chu)

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