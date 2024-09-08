旺角寶馬避查駛至土瓜灣自炒　司機棄車遺乘客逃　警檢272盒香煙

旺角發生私家車瘋狂駕駛事件，一輛中港牌私家車在旺角被警方追截，至土瓜灣失控自炒，司機蹤杳，遺下乘客及車輛在場。警方扣查涉事乘客，發現車內有27條香煙，正調查事件。



車上起獲27條香煙。(李家傑攝)

事發周日（8日）晚上9時許，據報警方西九龍交通部人員，在旺角區內巡邏期間，發現一輛掛有中港牌的寶馬私家車形跡可疑，於是上前截查。惟寶馬未有按指示停車，反而向加士居道天橋東行加速逃走。

警車立即從後追截，當追至土瓜灣浙江街轉入下鄉道時，發現涉事私家車撞向左邊大廈停車場入口牆壁，司機不知所終，乘客則受傷留在車內，未有離去，由到場警員扣查，隨後由救護車送院治理。另一隊警員則四下搜索司機下落，但未果。

涉事私家車撞向大廈外牆停下，乘客受傷送院，由警方扣查。(李家傑攝)

警員搜查涉事私家車，初步發現車尾箱內有270盒香煙、而在車頭司機位附近有2盒香煙，即共5440支香煙，正調查是否為未完稅物品。警方將案件列作「狂亂駕駛」跟進，據悉在逃男司機年約30歲。

現場消息稱，事發時，警車在旺角亞皆老街用車牌識別系統，偵測到涉事私家車牌費早於今年4月到期，於是在彌敦道山東街上前截查，但對方隨即開車，並向加士居道逃去，期間一度錄得時速最高達115公里，並在土瓜灣區內發生過衝燈及逆線情況，最終涉事私家車自炒，司機在逃。

初步得悉，涉事私家車由公司登記，暫未能聯絡公司負責人，亦未知在逃司機的身份。