上門派「保密令」騙七旬翁$1600萬　騙案事主19歲青年成幫兇被捕

犯罪集團假冒公安進行電話騙案，向一名74歲男子落手，聲稱其犯案，更大費周章派人上門派發「保密令」及「調查令」，令受害人深信不疑，最終騙走近1600萬元。



警方日前（7日）拘捕其中一名疑涉案的19歲少年，調查下竟發現他亦受騙，被犯罪集團指其犯案，需執行秘密任務「將功補過」，反成幫兇被捕。



一名74歲男子早前收到報稱公安的電話，指他涉及內地的一些刑事案件，犯罪集團為了令受害人更加信確不疑。大費周章派人上門派發「保密令」及「調查令」。（馬耀文攝）

警方東區警區刑事調查隊第五隊督察陳耀禧講述案情，指一名74歲男子早前收到報稱公安的電話，指他涉及內地的一些刑事案件，犯罪集團為了令受害人更加信確不疑。大費周章派人上門派發「保密令」及「調查令」，並聲稱要向受害人進行財富調查，指示受害人開設三個銀行戶口，再叫他將自己旗下的資產轉移到內，受害人不虞有詐照辦。

警方東區警區刑事調查隊第五隊督察陳耀禧講述案情。（馬耀文攝）

犯罪集團安排受害人先後入住兩間本地的酒店，以減低他和其他人聯絡的機會，以便他們有足夠時間於8月28日至9月3日期間，分多次將1600萬元轉走。最終銀行發現到戶口裏面有可疑的轉帳因而報案，在警方找到受害人那一刻，他才如夢初醒知道自己墮入了騙局。

東區刑事調查第五隊接手調查後，在前日（7日）拘捕了一名有份送文件以及安排受害人入住酒店的涉案人士。該名19歲少年亦懷疑受騙，他被指涉及內地案件，如果想減輕罪責則需執行秘密任務「將功補過」，因此他受指示犯案，警方現正將被捕人扣留調查，並會繼續積極調查他在本案擔當的角色。

警方作出呼籲，詐騙集團除了騙錢之外，亦可能會物色一些無辜的人士作為詐騙的工具，年青人需要更加提高警覺，切勿誤信一些來歷不明的指稱，執法部門是絕對不會要求違法者執行所謂的秘密任務將功補過。市民需要提高警覺，切勿向第三者提供自己銀行戶口、信用卡戶口資料等，如有懷疑可致電警務處防騙易熱線18222查詢。