古董勞斯萊斯銀雲淺水灣道故障「死火」　交通一度擠塞1小時

淺水灣道有古董車「死火」。今日（9日）傍晚約6時55分，一輛於1950至60年代出產的勞斯萊斯銀雲（Rolls-Royce Silver Cloud），沿淺水灣道駛至近淺水灣泳灘附近時發生故障，停在馬路「封路」，交通嚴重受阻。



受意外影響，淺水灣道（來回方向）近淺水灣泳灘的部份行車線，一度封閉，及至晚上約8時才解封。網上圖片可見，尾隨勞斯萊斯的多輛私家車、小巴及貨車均進退不得。

涉事古董勞斯萊斯銀雲於淺水灣道故障死火，交通嚴重擠塞。（fb 香港突發事故報料區／Bosco Chu）

故障古董車為勞斯萊斯銀雲（Rolls-Royce Silver Cloud），於上世紀50年代至60年代期間分三代生產，是勞斯萊斯的核心車型，當年售價已達5000英鎊，至今升價至百萬元。

銀雲的車身採用流線型，設計復古、線條簡潔，車廂空間寬大。其前代為勞斯萊斯銀晨，後代則為勞斯萊斯銀影。是次故障的勞斯萊斯，不時被市民拍到在本港街上行駛，其中一張照片更拍到車頭放滿鮮花、絲帶等裝飾，相信被用作婚車。

涉事古董勞斯萊斯銀雲於淺水灣道故障死火，交通大受影響。（fb 香港突發事故報料區／Bosco Chu）

翻查報道顯示，已故泰國皇室成員乍甲蓬王子（Prince Chula Chakrabongse），曾經擁有同款車輛，該車在2018年於英國拍賣時，預估售價在6.5萬至8.5萬英鎊之間（約66萬至86萬港元）。