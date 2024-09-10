歌賦街奪命火｜兒媳住樓上 子每日為母送飯 媳婦聞焦味揭火警
撰文：黃偉民
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上環歌賦街昨日（9日）晚上發生奪命火警，一名86歲老婦身亡。據了解，死者獨居單位，兒媳住同一幢大廈樓上單位，兒子每日為母親送飯。火警期間，媳婦察覺有濃煙，即時往找家姑（死者），可惜單位已經着火，家姑昏迷倒地，她獨力難以救出，只能報警求救。
現場是歌賦街7至9號順景樓，樓高6層、一梯4伙；死者獨居2樓一個單位，兒子和媳婦住樓上另一個單位。據了解，昨日晚上10時40分左右，姓張的媳婦（66歲）聞到濃煙味，於是到死者家中，打算與她一同離開。張婦用鎖匙開門，惟單位已經有煙及火，而死者倒臥地上，張婦只好返回自己家中報警及通知其他住戶離開。
消防接報到場將火救熄並救出死者，惜她已告身亡；經消防檢查後，相信火警是由該單位的電視機過熱所引致，並沒有可疑。
《香港01》記者今早到火警現場，見到單位的鐵閘、木門和牆身也告熏黑，內裡的傢俬雜物全部燒爛，電線垂下。而同層其他單位也沒有住戶，相信是走火離開，暫時未返回住所。
另外，記者發現大廈各層防煙門打開，梯間亦擺放了不少雜物，滅火筒疑似過期未檢查。標籤上的檢查日期寫上2023年1月19日，下次檢查日期2024年1月18日；換言之，疑似過期未檢查，正向當局了解詳情。
警方稱，昨日（9日）晚上10時21分歌賦街一個單位懷疑發生火警。消防到場將火救熄，惟在單位內發現一名老婦，經檢驗證實已告死亡，死因有待驗屍後確定。人員經初步調查，懷疑是單位內一部電視機疑電線短路引致火警，沒有可疑，案件交由中區警區刑事調查隊繼續跟進。
火警中，另外有3名人士不適，清醒被送往瑪麗醫院治理，包括死者媳婦及一對南亞裔情侶（29歲及30歲），另外16人自行疏散到安全位置。
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