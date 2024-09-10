歌賦街奪命火｜兒媳住樓上　子每日為母送飯　媳婦聞焦味揭火警

上環歌賦街昨日（9日）晚上發生奪命火警，一名86歲老婦身亡。據了解，死者獨居單位，兒媳住同一幢大廈樓上單位，兒子每日為母親送飯。火警期間，媳婦察覺有濃煙，即時往找家姑（死者），可惜單位已經着火，家姑昏迷倒地，她獨力難以救出，只能報警求救。



單位鐵閘和木門也告熏黑。（黃偉民攝）

現場是歌賦街7至9號順景樓，樓高6層、一梯4伙；死者獨居2樓一個單位，兒子和媳婦住樓上另一個單位。據了解，昨日晚上10時40分左右，姓張的媳婦（66歲）聞到濃煙味，於是到死者家中，打算與她一同離開。張婦用鎖匙開門，惟單位已經有煙及火，而死者倒臥地上，張婦只好返回自己家中報警及通知其他住戶離開。

消防接報到場將火救熄並救出死者，惜她已告身亡；經消防檢查後，相信火警是由該單位的電視機過熱所引致，並沒有可疑。

單位的鐵閘和木門熏黑。（黃偉民攝）

單位鐵閘、木門和牆身也告熏黑，內裡的傢俬雜物全部燒爛，電線垂下。（黃偉民攝）

單位現時暫停供電。（黃偉民攝）

單位的傢俬雜物全部燒爛，電線垂下。（黃偉民攝）

單位電線垂下。（黃偉民攝）

單位鐵閘、木門和牆身也告熏黑，內裡的傢俬雜物全部燒爛，電線垂下。（黃偉民攝）

單位的傢俬雜物全部燒爛。（黃偉民攝）

《香港01》記者今早到火警現場，見到單位的鐵閘、木門和牆身也告熏黑，內裡的傢俬雜物全部燒爛，電線垂下。而同層其他單位也沒有住戶，相信是走火離開，暫時未返回住所。

另外，記者發現大廈各層防煙門打開，梯間亦擺放了不少雜物，滅火筒疑似過期未檢查。標籤上的檢查日期寫上2023年1月19日，下次檢查日期2024年1月18日；換言之，疑似過期未檢查，正向當局了解詳情。

現場一個滅火筒的標籤顯示，過期未檢查。（黃偉民攝）

大廈梯間擺放了不少雜物，圖為5樓的情況。（黃偉民攝）

單位的窗戶碎裂。（黃偉民攝）

警方稱，昨日（9日）晚上10時21分歌賦街一個單位懷疑發生火警。消防到場將火救熄，惟在單位內發現一名老婦，經檢驗證實已告死亡，死因有待驗屍後確定。人員經初步調查，懷疑是單位內一部電視機疑電線短路引致火警，沒有可疑，案件交由中區警區刑事調查隊繼續跟進。

火警中，另外有3名人士不適，清醒被送往瑪麗醫院治理，包括死者媳婦及一對南亞裔情侶（29歲及30歲），另外16人自行疏散到安全位置。

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死者遺體被舁至大廈對開，蓋上帆布。(李家傑攝)

消防在場救援。（李家傑攝）

死者遺體由救援人員蓋上帆布。(李家傑攝)

仵工將死者遺體舁送殮房。(李家傑攝)

其中一名傷者由救護員送上救護車。

疏散住客協助警員調查。(陳浩然攝)

警員及消防封鎖現場調查。(李家傑攝)

警員及消防封鎖現場調查。(李家傑攝)