海關兩日拘3男檢逾千萬元毒品　有人「搵快錢」從法國及大馬抵港

海關一連兩日（9日至10日）偵破兩宗航客旅客販毒案，共檢獲市值高達約1,030萬元的毒品，包括10公斤懷疑冰毒、10公斤懷疑氯胺酮以及3.8公斤懷疑搖頭丸。海關共拘捕3名男子，其中一名28歲本地無業男從法國巴黎抵港 ，另一名為海關在監控遞送行動拘捕的52歲司機，剩餘一人為從馬來西亞吉隆坡抵港的20歲本地男學生。其中，無業男已被落案起訴，明日（11日）將於西九龍裁判法院提堂。



海關檢獲市值高達約港幣1,030萬元的毒品，包括10公斤懷疑冰毒、10公斤懷疑氯胺酮以及3.8公斤懷疑搖頭丸。（梁偉權攝）

28歲無業男「搵快錢」收$1萬報酬 從法國攜13.8公斤毒品抵港

第一宗案件發生於昨日（9日），海關上午於機場為一名由法國巴黎抵港的男子清關，關員用X光檢查其行李，發現X光影像有可疑，人員利用更深入方式檢查，於寄艙行李內發現10公斤懷疑氯胺酮及3.8公斤懷疑搖頭丸。關員隨即以涉嫌「販運危險藥物」將他拘捕。

被捕男子28歲，報稱無業，受網上「搵快錢」活動招徠，收取港幣1萬元作報酬運送行李箱，料成功抵港後會見「接頭人」，等待進一步指示。據悉，有關行李箱藏毒手法粗疏，毒品無遮無掩，一打開行李箱便能看見。

海關以涉嫌「販運危險藥物」罪拘捕一名20歲本地男學生。（梁偉權攝）

同日下午，海關人員於堅尼地城進行監控遞送行動，拘捕另一名52歲本地男子，他報稱為司機，現正保釋侯查。海關毒品調查科跟進調查後，28歲男子已被落案起訴，明日（11日）將會於西九龍裁判法院提堂。

20歲男學生從馬來西亞抵港 行李食物包裝藏10公斤冰毒

另一宗案件發生於今日（10日），海關為一名由馬來西亞吉隆坡抵港的本地男子進行清關，男子持有一件寄艙行李，人員透過X光影像自動掃描系統，進行影像分析，發現行李有可疑，人員於是打開行李箱檢查，結果在行李內的食物包裝內，發現藏有10公斤懷疑冰毒，市值達500萬元。人員同樣以涉嫌「販運危險藥物」罪拘捕一名20歲本地男學生，案件仍然調查中。

海關毒品調查科高級調查主任梁錦榮指，販毒集團孤注一擲，將大量毒品收藏於寄艙行李，以僥倖心態，期望逃避海關執法截查，海關透過風險管理以及先進儀器，成功從源頭堵截毒品流入本港。

海關毒品調查科高級調查主任梁錦榮交代案件。（梁偉權攝）

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。海關再次呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。