紅磡北帝廟放養貓樂樂8號風球失蹤　YouTuber Kenny涉盜竊被捕

紅磡馬頭圍道北帝廟橙白色放養貓「樂樂」，早年由廟祝收養，深得街坊喜愛，惟上周四（5日）晚超強颱風「摩羯」襲港時失去蹤影。隨後有網民發現YouTuber Kenny在其社交平台群組表示「8號風球我救隻貓」，及後上載與一隻疑似樂樂的貓隻合照。有網民向他查詢，惟他否認帶走了樂樂並指沒有見過牠。事後多名網民發出尋貓訊息，北帝廟門外亦張貼啟示。



周一（9日）晚上一名77歲姓關男子到紅磡警署報案，指馬頭圍道146號一寺廟的一隻約9歲的放養貓不知所蹤，並發現社交平台上有人抱着相似貓隻，懷疑是該失貓。今日（11日）警方以涉嫌「盜竊」，於紅磡區拘捕一名男子。據知被捕人為YouTuber Kenny。

今日（11日）警方以涉嫌「盜竊」，於紅磡區拘捕一名男子。據知被捕人為在8號風球期間帶走貓隻的該名YouTuber。（馬耀文攝）

網民發現YouTuber Kenny在其Telegram群組上載一張與貓同床的相片，有人認出貓隻特徵，估計疑為失蹤的樂樂。有網民向他查詢，惟該名YouTuber否認帶走了樂樂並指沒有見過樂樂。另有，從網上圖片可見，在一個Instagram群組中，Kenny提到在8號風球其間救了貓，指自己沒有做錯，反指「佢哋真心為貓好又點會比佢留喺室外」。

▼網民上載涉事YouTuber提及8號風球救貓紀錄▼



Kenny在其Telegram群組上載的一張與貓同床的相片，有人懷疑貓隻就是失蹤的樂槳。（網上圖片）

▼北帝廟門外張貼尋貓啟示▼



紅磡馬頭圍道北帝廟有一隻橙白色放養貓「樂樂」，於上周四（5）日晚超強颱風「摩羯」襲港時失去蹤影。（馬耀文攝）

紅磡馬頭圍道北帝廟有一隻橙白色放養貓「樂樂」，於上周四（5）日晚超強颱風「摩羯」襲港時失去蹤影。（馬耀文攝）

紅磡馬頭圍道北帝廟有一隻橙白色放養貓「樂樂」失蹤，北帝廟門外張貼尋貓啟示。（馬耀文攝）