瑪莎拉蒂遇警擎槍突圍逃捕　司機匿逾月落網　酒店檢多張他人證件

今年7月24日，油麻地發生一宗狂亂駕駛案。西九龍衝鋒隊於上海街截查一輛瑪莎拉蒂白色跑車，司機多番無視警員指示，撞向警車和路邊私家車擬突圍，警員曾一度揮警棍擊車窗並擎槍戒備，可惜無果，司機最終駕車揚長而去。最終同日晚上只能在土瓜灣區尋獲棄車。



警方於事發翌日（7月25日）拘捕一名涉事私家車登記男車主。追查個半月後，於昨日 （9月10日）持法庭手令，突擊旺角區一間酒店，以至少7罪拘捕涉事40歲無業男司機，案件將於明日（12日）提堂。



（羅日昇攝）

私家車兩度逃脫警方攔截 警方揮警棍擎槍無果

事發於今年7月24日晚上7時許，西九龍衝鋒隊一輛巡邏車在油麻地上海街一帶巡邏，期間發現一輛瑪莎拉蒂白色跑車形跡可疑，於是上前截查。該輛私家車司機沒有聽從警員指示停車，反而加速撞向巡邏車，期間幾乎撞倒警員，然後向上海街方向逃走，警員隨即在附近進行搜捕，並在廣東道尋獲私家車。

警員指令該名私家車司機落車接受調查，司機沒有聽從，企圖開車逃走。警員多次口頭警告無效。期間，警員使用警棍擊打私家車車窗，企圖制服司機，有警員更一度擎槍作出戒備，最後該輛私家車撞到另一輛泊在路邊的私家車後，向九龍城方向逃去無蹤。

同日晚上8時許，探員得知涉事私家車被遺棄於土瓜灣區。警員搜查私家車後並沒發現可疑物品。經初步調查，警方翌日（25日）在觀塘區以涉嫌狂亂駕駛罪名，拘捕一名32歲姓梁涉事私家車登記男車主。他現時獲准保釋候查，須於9月下旬向警方報到。

警方油尖警區刑事調查總督察陳熾華（左）、刑事調查隊第二隊督察鄧耀發（右）交代案件。（羅日昇攝）

追查一個月後 警方於旺角一酒店內拘捕涉案司機

油尖警區刑事調查隊第二隊督察鄧耀發指，警方透過情報收集，成功鎖定一名懷疑涉事司機，得知他匿藏於旺角區一間酒店，並於昨日（10日）採取拘捕行動，油尖警區刑事部探員聯同西九龍衝鋒隊，持法庭手令突擊搜查旺角區酒店一個房間，警員於房間後尋獲該名男子，相信他為涉事司機。據悉，被捕車主從事租車業務，與被捕司機關係，僅為租借車輛予對方。

警方於被捕人的酒店房間，搜出與涉案私家車相同車廠的車匙、多張屬於他人的身份證、信用卡、回鄉證以及駕駛執照，一部懷疑用作讀取信用卡資料的讀卡器、一把約30厘米長的刀、一支伸縮棍、一把彈簧刀以及4個吸食冰毒的冰壺。

警方拘捕兩男，包括登記車主及涉案司機。（羅日昇攝）

涉案司機至少被控7罪 明日提堂

警方以涉嫌「狂亂駕駛」、「管有他人身分證」、「盜竊」、「外出時備有偷竊用的物品」、「管有攻擊性武器」、「管有違禁武器」以及「藏有可作吸食毒品的工具」拘捕一名40歲姓盧男子，他報稱無業，他正被扣留調查。警方將起訴該名男子，並於明日（12日）於九龍城裁判法院提堂。

警方指，將繼續追查案件，調查方向包括所檢獲的證件、信用卡的真偽以及現場所檢獲的武器，會否牽涉其他案件或罪行。警方譴責其瘋狂駕駛行為，並會致力追緝所有人士，將他們繩之於法。

該私家車未有理會，開車加速逃竄，在警員之間穿插，然後剷上行人路繞過警車。（網上影片截圖）

根據網上流傳片段顯示，該輛瑪莎拉蒂跑車當時停泊在廣東道路邊，前方一輛警車閃燈攔路，3名軍裝警員及1名便衣警員走近私家車，惟私家車未有理會，飇車竄逃，在警員之間穿插，然後剷上行人路及繞過警車逃去，其間有警員數次揮棍擊打車窗，傳出兩下「呯」的巨響。警員其後立即登上警車追截。